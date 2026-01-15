魏哲家：客戶需求是真的 調升AI加速器複合成長率

（中央社記者張建中台北15日電）晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，雲端服務供應商（CSP）客戶需求是真實的，台積電2024年至2029年人工智慧（AI）加速器營收複合成長率將達54%至56%，高於先前預估的45%。

台積電今天召開法人說明會，魏哲家說，近期AI市場發展正向，台積電2025年AI加速器營收比重達17%至19%水準。

魏哲家表示，觀察消費者、企業及主權AI採用AI模型日益增加，驅動運算需求增長，客戶持續給予正面展望；且其中許多是雲端服務供應商（CSP），他們要求增加產能以支持業務發展，台積電將全力以最先進技術和必要產能支持客戶。

魏哲家並宣布，調升台積電AI加速器營收成長預估，預期2024年至2029年AI加速器營收複合成長率將達54%至56%。台積電先前預估AI加速器營收複合成長率約45%。

此外，魏哲家表示，台積電2024年起5年營收複合成長率接近25%，高於先前預期的20%。他指出，AI加速器是成長最大動能，智慧手機、物聯網及車用等平台也將同步成長。（編輯：張良知）1150115