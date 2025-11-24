魏哲家、張忠謀、張淑芬皆無公開臉書帳號 台積電籲民眾勿上當

台積電創辦人張忠謀及其夫人張淑芬都沒有經營任何公開臉書帳號或粉絲頁，台積電籲民眾勿上當。翻攝Acquired YT



最近詐騙手法層出不窮！台積電表示，該公司董事長暨總裁魏哲家及經營團隊、台積電創辦人張忠謀及其夫人張淑芬皆沒有用個人身份經營任何公開臉書帳號或社群媒體粉絲頁/社團/社群，亦不曾透過社群媒體平台舉辦任何贈書活動，或參與任何投資或股票買賣相關之公開團體、刊登此類廣告、或分享投資理財經驗。

台積電請民眾明鑑不要上當。如有冒用身分或名義之情事，該公司亦保留法律追訴權。

另根據數發部近期公布的網路詐騙通報查詢網週快訊（11/9～11/15）顯示，本週被偽冒名人詐騙廣告名單中，台積電創辦人張忠謀赫然在列，數發部提醒民眾，勿點擊相關連結填寫資料，否則將導致個資外洩及財損。

廣告 廣告

台積電指出，由該公司所管理之Facebook中文粉絲專頁可參見下方列表，除所列之專頁，台積電不曾透過任何其他社群管道辦理前述贈書或贈禮、投資理財或股票買賣、人才招募等活動。

台積電所管理之Facebook中文粉絲專頁如下：

台積電•愛•行動：https://www.facebook.com/tsmccsr

台積創新館 TSMC Museum of Innovation：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070859123763#

加入台積 共創奇蹟：https://www.facebook.com/TSMCRecruiterExpress

台積電文教基金會：https://www.facebook.com/tsmcfoundation

台積電書法暨篆刻大賞：https://www.facebook.com/tsmc.calligraphy.org

台積電硬筆書法大賞：https://www.facebook.com/penmanshiphandwriting

台積電青年築夢計畫：https://www.facebook.com/tsmcudreamer

台積電青年學生文學獎：https://www.facebook.com/teenagerwrite

台積電盃-青年尬科學：https://www.facebook.com/scinarrator

更多太報報導

羅唯仁風暴延燒 揭開台積電高層「退輔會」機制 梁孟松、蔡力行都嘗過的冷滋味

繼張忠謀後再獲殊榮！魏哲家、劉德音赴美領取半導體界最高榮譽「諾伊斯獎」

台積電董座魏哲家腳下運動鞋超吸睛 他笑稱：明年大家一定買得到