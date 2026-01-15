魏哲家：擔心台灣電力供應 電力夠才能持續擴產能

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）晶圓代工龍頭台積電董事長暨總裁魏哲家今天下午在法人說明會中指出，人工智慧（AI）需求是真實的，對於法人關心台積電產能受限，魏哲家坦言，他擔心台灣的電力供應議題，電力充足才能持續擴充產能，台積電繼續縮短產能供應與需求之間的落差。

法人提問AI應用需求是否為真、以及是否有泡沫風險，魏哲家回應，台積電今年資本支出規劃520億美元至560億美元可證明，台積電是經過謹慎評估後決定，若處理不當，對台積電來說將是巨大災難。

魏哲家說，在過去3個月期間，他與台積電客戶以及客戶的客戶充分討論，客戶秀出證據以及財務狀況，證明AI需求是真實健康，且帶給客戶豐厚的獲利回報，魏哲家開玩笑說，「有的客戶財務狀況還比台積電好」。

魏哲家指出，AI應用需求加速台積電提升晶圓廠產能，也帶動毛利率表現，AI需求不僅為真，在日常生活中應用也逐漸擴散。

法人問及電力供應如何滿足AI資料中心龐大運算需求時，魏哲家坦言，台灣電力供應議題的確需要關注，台積電需要充足電力，產能才可不受限，台積電也關注美國電力供應，例如在美國有關電力供應相關冷卻系統，整體來看，台積電繼續縮短產能供應與需求之間的落差。

對於未來在先進封裝項目投資布局，台積電財務長黃仁昭指出，因應客戶需求和未來先進封裝成長趨勢，台積電持續投資先進封裝項目，預期今年在先進封裝投資規模將持續增加。（編輯：林淑媛）1150115