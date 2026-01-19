魏哲家：每年至少成長25% 台積電翻紅站上1780元再創歷史新高

台積電董事長暨總裁魏哲家。（台積電提供）

台積電先前法說會報喜，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，台積電整體美元營收年複合成長率將接近25%，而AI相關營收年複合成長率更是超過54%。台積電今日從早盤下跌25元、1725元開出後，盤中逐漸有買盤湧入，最高站上1780元，再度寫下歷史新高紀錄，市值突破新台幣46兆元。

儘管台積電董事長暨總裁魏哲家給出極佳的展望，但法說會後台積電股價持續震盪，今天早盤先是下跌25元，來到1725元，盤中逐漸買盤湧進，一度來到1780元再創歷史紀錄，最後收盤在1760元，漲幅1.14%。

受惠AI需求居高不下，台積電作為所有AI玩家的首選合作夥伴，在2025年第四季，輝達已經取代蘋果成為最大客戶，從全年來看，高效能運算（HPC）也以營收佔比58%，大勝智慧型手機的29%站穩最大收入來源，也代表過去由蘋果帶動台積電成長的時代已過去，取而代之的是輝達領軍的AI浪潮。

台積電對2026年的獲利與成長給出了非常樂觀的指引。在營收成長部分，預計2026全年美元營收將增長接近30%。長期成長目標方面，受惠於AI加速器的強勁需求，台積電將2024年至2029年間AI相關營收的年複合成長率（CAGR）上調至54~59%，並預期公司整體長期美元營收CAGR將接近 25%。



