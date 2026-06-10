魏哲家：產能依然供不應求 台積電5月營收達4169億元創歷史新高
台積電今天公布5月營收，2026年5月合併營收約為新台幣4,169億7,500萬元，較上月增加了1.5%，較去年同期增加了30.1%。累計2026年1至5月營收約為新台幣1兆9,618億400萬元，較去年同期增加了30.0%。
晶圓代工龍頭台積電今日公布5月營收，來到4169.75億元，月增1.5%，年增30.1%，一舉刷新今年3月的4151.91億元，成為單月歷史最高。
台積電董事長暨總裁魏哲家先前在股東會上表示，對於未來展望非常看好，不僅是客戶需求很大，他也親自向「客戶的客戶」確認，公司對AI產業非常正面的預期與展望。
為了滿足客戶需求，台積電持續在美國和台灣兩地積極擴產，但魏哲家直言，「要很久時間」才能夠滿足客戶需求。
他強調，台積電對AI長期發展趨勢的信念非常堅定，並深信市場對半導體的需求是屬於「根本性」的。他特別指出，從生成式人工智慧（Generative AI）到查詢模式（Query mode），再進一步轉向Agentic AI和Command and Action（指令與執行）模式，這項技術演進正導致大型語言模型處理文本的 token 消耗數量更上層樓。這帶動了更多、更強大的運算能力需求，進而支持了市場對先進半導體晶片的強勁需求。
至於股東關注台積電是否持續向客戶漲價，以轉嫁生產成本提高，對此，魏哲家正面回應：「我也想這樣做，努力中。」事實上，業界人士透露，台積電未來幾年都已經向先進製程客戶漲價，尤其是AI相關客戶，不過幅度符合魏哲家強調，台積電永遠將客戶視為夥伴關係，「賺錢還是要賺錢，但夥伴還是夥伴。」幅度約在5～10%之間。
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