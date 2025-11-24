魏哲家：產能跟客戶規劃比還差三倍！台積電供應鏈搶500億美元資本支出大餅
台積電董事長暨總裁魏哲家先前赴美國半導體協會（SIA）領獎時表示，現有產能跟客戶規劃還是有落差，甚至直言與客戶規劃還差三倍，今天正逢台積電舉行一年一度的供應商論壇，在台積電持續擴張並投入先進製程下，明年可能高達500億美元的資本支出成供應商的兵家必爭之地。
美國半導體協會（SIA）在20日舉辦年度最高榮譽「羅伯特‧諾伊斯獎」（Robert N. Noyce Award）頒獎典禮，台積電董事長暨總裁魏哲家親赴領獎，不過全場關注的是魏哲家親自透露對於產能告急的真心話。
他指出在AI強勁驅動下，先進製程需求遠超預期，產能依舊供不應求，直言：「不夠、不夠、還是不夠」，現有產能與客戶規劃相比「還差3倍」。外界預期，台積電產能還會持續擴張，2025年資本支出預計高達400億美元，對於2026年的資本支出，甚至有法人樂觀看待會挑戰500億美元大關。
雖然近期AI產業未來發展面臨逆風，即使輝達繳出亮眼財報，但對於泡沫化的說法依然層出不窮，不過魏哲家話一出一掃質疑，點燃供應鏈未來行情。
台積電今日在新竹舉辦供應商論壇，外界關注台積電在先進製程佈局，同時關注哪些供應鏈受惠最多，海內外半導體供應商都摩拳擦掌，要搶食500億美元資本支出大餅。
在「羅伯特‧諾伊斯獎」頒獎典禮上，魏哲家更維持他幽默神回覆，表示想穿「No more wafer」T恤領獎，讓各大客戶不要再跟他要產能，凸顯台積電雖已加速全球擴廠，目前仍難以消化AI時代龐大的晶圓需求缺口。
