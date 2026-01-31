魏哲家、童子賢都是座上賓！黃仁勳領軍「兆元宴」 科技業重量級人物全到齊

輝達執行長黃仁勳今（31）日晚間與供應鏈夥伴進行餐敘，外界稱為「兆元宴」，多位重量級科技業董事長與高層陸續抵達聚會餐廳磚窯，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、台達電董事長鄭平、聯發科執行長蔡力行等人，皆為座上賓。

​今晚出席的科技業大老橫跨AI伺服器、PC、板卡等供應鏈領域。（劉偉宏攝）

台積電董事長魏哲家。（劉偉宏攝）

黃仁勳今晚約5時48分現身台北市磚窯古早味懷舊餐廳，宴請台灣供應鏈廠商，受邀出席的科技業巨頭身價合計突破兆元，外界因此形容為「兆元宴」，這也是自2024年中旬以來第四度「兆元宴」開席。

廣告 廣告

相較先前兆元宴現場媒體與民眾可自由出入、近距離堵訪嘉賓，今日輝達工作人員與黃仁勳的隨行保鑣早早在現場拉起紅龍，嚴禁媒體貼身採訪。

鴻海董事長劉揚偉出席兆元宴。（劉偉宏攝）

黃仁勳熱情與現場粉絲合照。（劉偉宏攝）

今晚出席的科技業大老橫跨AI伺服器、PC、板卡等供應鏈領域，高層名單包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢、台達電董事長鄭平、廣達董事長林百里、緯創董事長林憲銘、光寶科技總經理邱森彬、仁寶董事長陳瑞聰、宏碁董事長陳俊聖、緯穎董事長洪麗甯、勝宏科技創辦人陳濤、英業達董事長葉力誠、微星董事長徐祥、聯發科執行長蔡力行、華碩共同執行長胡書賓、矽品董事長蔡祺文、研華總經理張家豪、技嘉總經理林英宇等人。

和碩董事長童子賢笑稱，這樣熱鬧的場合「不談太多細節，用餐愉快最重要」，但仍對2026年產業前景表達高度樂觀，直言整體科技產業將「鴻圖大展」，AI帶動的新一輪硬體投資循環才正要展開。

​ 和碩董事長童子賢笑稱，這樣熱鬧的場合「不談太多細節，用餐愉快最重要」 。（劉偉宏攝）

在台布局7種晶片 黃仁勳：輝達需要大量台灣工程人才

事實上，在舉辦兆元宴前，黃仁勳昨（31）日也出席輝達尾牙活動。他指出，輝達過去只設計GPU，但現在在台設計與研發的晶片種類已大幅增加至7種。這不僅包括核心的GPU，還涵蓋了網路晶片（Networking chips）、交換器晶片（Switch chips）、儲存與網路用的智慧數據處理器（Smart Data Processors），以及眾所矚目的CPU。

「大家可能認為輝達只做GPU，但我們現在的GPU實際上是超級電腦，這需要龐大的生態系支持。」黃仁勳強調，隨著系統複雜度大幅提升，輝達在台灣需要大量的工程人才，包括晶片設計、系統設計、軟體研發以及供應鏈管理等各領域專家。

更多風傳媒報導

