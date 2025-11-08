魏哲家、黃仁勳出席2025年台積電運動會 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，台積電董事長魏哲家（前左）與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右）出席。
中央社記者鄭清元攝 114年11月8日
台積電紅包金額再創高！魏哲家宣布全體員工爽領2.5萬
台積電運動會今（8）日於新竹縣立體育場舉行，除了邀請到輝達執行長黃仁勳出席，台積電董事長魏哲家也依照慣例宣布今年的紅包金額，他表示，今年公司的營收獲利創下歷史新高，為了感謝員工的努力與家屬的支持，全體台視新聞網 ・ 11 小時前
黃仁勳出席台積電運動會 粉絲圍觀搶簽名（1） (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日現身2025年台積電運動會，許多粉絲在場外等候黃仁勳，期待跟他簽名合影。中央社 ・ 11 小時前
魏哲家大方發放逾18億特別獎金！遺憾張忠謀身體微恙缺席
護國神山台積電今日（11/8）一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。台積電董事長魏哲家表示，公司營收獲利再創新高，為了感謝所有員工的努力，此次運動會特別獎金加碼到2.5萬，而且全球員工都可以領得到。太報 ・ 12 小時前
獨家／限時零元下載！台積電員工設計《安安寶寶》Line貼圖 可愛到離譜
沒有一點實力，想要有一張台積電的股票不是那麼簡單，但是，好康來了，從現在開始到11月28日，由台積電員工親手設計的，「安安寶寶」LINE貼圖每個人都能免費下載。台積電年度大事開箱，員工運動會熱度爆表！今年不只董事長魏哲家到場，還有「大家都知道的神秘嘉賓」黃仁勳現身同樂，把現場氣氛直接推到天花板。趁著全公司最有隊魂的時刻，台積電同仁也同步丟出一波可愛火力：自行設計的全新 LINE 貼圖上架。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
秋季吃蟹！飯店自助餐「帝王蟹腳」吃到飽PK鱈場蟹三吃
台積電運動會送禮每人2.5萬元 全球員工同享
（中央社記者張建中、江明晏新竹8日電）台積電今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家宣布，對台積電台灣與世界各地員工發放禮物，每人新台幣2.5萬元，約7.5萬人，總金額18.75億元。中央社 ・ 12 小時前
員工嗨翻天 台積電運動會魏哲家加碼發2.5萬元獎金
台積電今（8）日舉行年度運動會，輝達執行長黃仁勳也受邀出席。董事長魏哲家指出，今年台積電的營收、獲利創新高，此外給員工的小禮物也加碼到2萬5000元。中天新聞網 ・ 11 小時前
台積電運動會》魏哲家主持開場 黃仁勳站台致意「台積我愛你」
台積電董事長魏哲家指出，台積電今年營收與獲利再創新高，「不只今年，以後還會持續...信傳媒 ・ 10 小時前
2025年台積電運動會盛大舉行（2） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，邀請表演團體開場暖身，精彩演出十分吸睛。中央社 ・ 11 小時前
去年凱米颱風來襲，水林鄉萬興大排因此潰堤，造成大溝、順興聚落及周邊農田嚴重淹水10天，縣府盤點主要因大溝支線排水設備不足所致，因此中央補助6560萬元要新建簡易抽水站及增加抽水站量能。水利處表示，工期預計240天內完成，後續再增加相關抽水設備部分，將持續向中央爭取經費，推動治水建設。自由時報 ・ 12 小時前
輝達落腳北士科 李四川：預計14日與新壽簽解約 (圖)
黃仁勳出席2025年台積電運動會（1） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）出席致詞說沒有台積電，今天沒有輝達，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」。中央社 ・ 11 小時前
談輝達總部 黃仁勳盼解決土地問題 「在台北蓋棟漂亮建築」
輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳7日快閃來台，被問及輝達台灣總部的設置進度，黃仁勳說，他希望土地問題能順利解決，讓輝達在台北蓋一棟漂亮的大樓。 黃仁勳說：『(英文原音)很多人希望輝達總部設在台北，我們在台北已有很多員工，目前辦公空間不夠，所以需要在台北建立更大的辦公室。我希望土地問題能解決，讓我們能在台北蓋一座漂亮的建築。』 黃仁勳也說，此行因行程緊湊，他不會與台北市長蔣萬安見面討論總部事宜。 另外，媒體也關心特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)考慮在美國興建晶片超級工廠。黃仁勳回應，生產高階晶片製成相當困難，不僅是蓋工廠，還牽涉相關工程、科學等，這些是台積電賴以為生的技術，相當艱難。中央廣播電台 ・ 1 天前
黃仁勳所到之處粉絲瘋狂 他親曝來台與魏哲家談了何事
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今日驚喜現身台積電運動會，他不僅大讚台積電是「家人」，更與台積電董事長魏哲家親密互動，大方分享了對兩公司合作關係、晶片短缺以及下一代產品的看法。鏡報 ・ 11 小時前
黃仁勳、梭基斯特出席台積電運動會 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左1）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（左2）出席參加，在會中與台積電成員握手寒暄。中央社 ・ 11 小時前
〈台積電運動會〉張忠謀身體不適未出席 魏哲家帶領員工加油打氣
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日舉辦運動會，董事長魏哲家說，創辦人張忠謀因身體不適未能出席，並帶領全場員工高喊「董事長、Sophie(張淑芬) 我愛你」，希望透過祝福的聲音，為張忠謀早日康復加油打氣。鉅亨網 ・ 11 小時前
黃仁勳出席台積電運動會 與高階主管合影 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右3）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（前右2）一同出席，與台積電董事長暨總裁魏哲家（前右4）等高階主管一同合影。中央社 ・ 11 小時前
