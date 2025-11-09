魏哲家、黃仁勳驚喜同框！謝金河看1年前台積電運動會：真正進入他的時代

台積電8日舉辦一年一度的公司運動會，除了董事長魏哲家親自出席之外，輝達執行長黃仁勳更親自現身，與魏哲家驚喜同框，而財信傳媒董事長謝金河對此在臉書指出，從運動會比較「今年的台積電」與「去年的台積電」，可以發現這一年市值、淨利都出現很大變化，台積電也真正進入「魏哲家時代」。

謝金河表示，一年一度的台積電運動會，今年迎來超級巨星黃仁勳，他再度強調「沒有台積電就沒有輝達」；魏哲家也透露，黃仁勳此行是來要更多的產能，這都顯示台積電未來遠景值得期待。

魏哲家（左）與輝達執行長黃仁勳（右）在台積電運動會上一同合照。（資料照，顏麟宇攝）

謝金河指出，每年都會參加的台積電創辦人張忠謀今年身體不舒服，沒能來參加運動會，他回頭看2024年的台積電運動會，去年的張忠謀走進會場接受大家的歡呼，看起來身體已經不像先前那麼靈活。不過張忠謀在致詞時表示，「全球化、世界貿易自由已死！台積電是兵家必爭之地，只有靠技術領先才能贏得晶片大戰！」這些話到今天都適用。

​​謝金河提到，去年此時，魏哲家也告訴大家「未來5年台積電會好到爆，AI的需求才要開始」，副總侯永清也預告半導體的黃金時代降臨，2030年產值上看一兆美元。

​謝金河說，去年此時，台積電股價最高到1050元，這次到了1520元；ADR約212美元，現在最高到311.37美元；去年第3季台積電淨收3252.6億元，今年第3季是4523.02億元。這只是一年的變化，市值、淨利都出現很大變化，另外還有一個，則是台積電真正進入「魏哲家時代」。

謝金河表示，台積電市值從25兆左右拉升至38.9兆台幣，ADR從一兆美元到1.5兆美元以上。明年此時，希望張創辦人仍然身體健康，台積電再上一層樓，台積電愈強，台灣會更好！

