魏哲家、黃仁勳驚喜同框！謝金河看1年前台積電運動會：真正進入他的時代
台積電8日舉辦一年一度的公司運動會，除了董事長魏哲家親自出席之外，輝達執行長黃仁勳更親自現身，與魏哲家驚喜同框，而財信傳媒董事長謝金河對此在臉書指出，從運動會比較「今年的台積電」與「去年的台積電」，可以發現這一年市值、淨利都出現很大變化，台積電也真正進入「魏哲家時代」。
謝金河表示，一年一度的台積電運動會，今年迎來超級巨星黃仁勳，他再度強調「沒有台積電就沒有輝達」；魏哲家也透露，黃仁勳此行是來要更多的產能，這都顯示台積電未來遠景值得期待。
謝金河指出，每年都會參加的台積電創辦人張忠謀今年身體不舒服，沒能來參加運動會，他回頭看2024年的台積電運動會，去年的張忠謀走進會場接受大家的歡呼，看起來身體已經不像先前那麼靈活。不過張忠謀在致詞時表示，「全球化、世界貿易自由已死！台積電是兵家必爭之地，只有靠技術領先才能贏得晶片大戰！」這些話到今天都適用。
謝金河提到，去年此時，魏哲家也告訴大家「未來5年台積電會好到爆，AI的需求才要開始」，副總侯永清也預告半導體的黃金時代降臨，2030年產值上看一兆美元。
謝金河說，去年此時，台積電股價最高到1050元，這次到了1520元；ADR約212美元，現在最高到311.37美元；去年第3季台積電淨收3252.6億元，今年第3季是4523.02億元。這只是一年的變化，市值、淨利都出現很大變化，另外還有一個，則是台積電真正進入「魏哲家時代」。
謝金河表示，台積電市值從25兆左右拉升至38.9兆台幣，ADR從一兆美元到1.5兆美元以上。明年此時，希望張創辦人仍然身體健康，台積電再上一層樓，台積電愈強，台灣會更好！
更多風傳媒報導
其他人也在看
半導體設備廠驚傳遭檢調搜索！公司發重訊證實：依法配合調查
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備的半導體設備廠印能科技，驚傳遭檢調搜索。公司今（8）日發重訊證實，檢...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下一座護國神山？謝金河讚「他」推動亞洲資產管理中心：接下來要把市值拉高
台灣擁有雄厚的民間儲蓄、健全的金融體系，以及強大的科技產業，財信傳媒董事長謝金河指出，接下來銀行業要努力的是把市值拉高，台積電市值跑到1.5兆美元、鴻海到1110億美元、台達電到828億美元，都有征戰全球的實力。謝金河今日臉書以「亞洲資產管理中心必須打通任督二脈」為題發文表示，金管會主委彭金隆任內最重要的政策，讓台灣成為亞洲資產管理中心，高雄專區已經揭牌運作......風傳媒 ・ 21 小時前
華邦電股價飆！DRAM報價漲勢延燒、小摩狂升目標價到「這數字 」 法人瘋喊：撐起下一波記憶體榮景
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體市場全面升溫，華邦電（2344）正站在浪頭上。自11月4日重新列為處置股後，雖然交易稍有降溫，但股價仍強勢上攻，一週...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
MSCI季度權重調整出爐 美國CPI數據與科技財報來襲 法說接力登場 AI展望牽動台股年底行情｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在MSCI季度權重調整出爐，台股權重上調外資可望回流；美國CPI數據與科技財報來襲，台股投資人宜密切關注；以及月底111家法說接力登場，AI展望牽動台股年底行情。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
台塑四寶要開始賺了？宣告「超級轉型計畫」獲利上看381億 吳嘉昭：AI＋高值化是關鍵解方
[FTNN新聞網]者莊蕙如／綜合報導停辦長達七年的台塑集團運動會在8日盛大回歸，不僅是疫情後首度舉辦的體育盛事，更是台塑四寶宣告「全面轉型元年」的重要時刻...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
黃仁勳再點火！輝達財報倒數登場 「15檔概念股」狂飆、勤誠飆近一倍成AI最大贏家
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI教父黃仁勳一來台，就讓市場瞬間燃起熱潮。美國時間本月19日，輝達（NVIDIA）將公布最新財報，法人與投資人早已摩拳擦掌...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
輝達電力大革命題材退燒！這SiC晶圓代工廠「12天連跌24%」登弱勢股王 Q3每股虧損0.48元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股全面走跌影響，台股昨（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點。觀察昨日弱勢個股，晶圓代工廠漢磊（3...FTNN新聞網 ・ 1 天前
前三季獲利年減229%！國家隊輸血這檔1.2萬張「狂買一整週」 撒75億砸向台積電
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股上週（11/03～11/07）收在27,651.41點，週跌581.94點、跌幅2.06%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股買超方面...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
搶救179萬哭癱股民！「國家隊」斥資近25億援助0050 另掃貨這4檔主動式ETF逾9.1萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股上周二再創史高28554.61點，但周五跌落月線，加權指數收在27651.41點，周線下跌581.94點，跌幅2.06%。根據「玩股網」資...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
台股風暴中暗藏王牌！9檔「績優獲利雙冠王」蓄勢爆發 法人點名：這族群最有戲
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在7日震盪回檔、月線失守的壓力下，市場氣氛一度降溫，不少投資人轉趨觀望。然而法人指出，這場修正潮反而是篩選「真基...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
AI股恐暴跌40％？ 新興市場教父：現金抱好逢低買入
鑒於美國總統川普發動的貿易戰不確性可能長達6個月，墨比爾斯先前透露，旗下基金目前的現金水位高達 95%。他表示，「現階段現金為王，所以我基金裡的95%都是現金，現在我們必須保留現金，並準備在適當的時候採取行動。」根據《商業內幕》報導，高盛執行長所羅門（David Solom...CTWANT ・ 12 小時前
盤後籌碼／外資再砍353億！台股重挫248點 被砍前3檔都是熱門股
美國最新裁員數據顯示企業削減人力規模擴大，加劇市場對經濟衰退疑慮，道瓊（6）日重挫近400點，美債殖利率同步暴跌。受此衝擊，亞股全面承壓，台股（7）日開低走低，終場下跌248點、收27,651點，成交金額4,690億元。外資續砍353.6億元，三大法人合計賣超473.3億元，電子、金融與傳產族群全面走弱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美元降息有變數？ 臺幣恐再現波動 出口業者警戒
美國聯準會10月份正式結束量化緊縮階段，並一如預期地再降一碼，市場則認為更該關注的是聯準會主席鮑爾將卸任，新主席會不會更願意回應川普，這可能會對美元走勢有更強大的影響，而台灣出口業者，面對美國關稅衝擊和匯率波動，又該如何找到機會、趨吉避凶，專家們如何看待美元長期趨勢，來看TVBS深度特寫報導TVBS新聞網 ・ 1 天前
「美國恐迎來最大惡夢！」郭正亮指這國貨幣爆發性成長：全球公司開始減持美元
隨著中美競爭加劇和地緣政治風險升溫，中國開始積極加快「去美元化」速度，2023年3月人民幣占中國對外貿易份額已首度超過美元。對此，前立委郭正亮在個人YT節目《亮子力學》表示，未來人民幣在貿易、國際支付的使用勢必會爆發性成長，人民幣的逐漸崛起，恐成為美國最大的惡夢。郭正亮指出，中國物流公司「京東物流」宣布未來5年將採購300萬台機器人、100萬台無人車及10萬......風傳媒 ・ 1 天前
普發1萬怎麼領最賺？15家銀行加碼懶人包！最高爽拿12萬、抽iPhone17、多領800元
全民普發1萬元現金即將入袋！除了政府給的大紅包，各大銀行也磨刀霍霍，祭出超狂加碼戰。想知道錢存哪家、怎麼領最划算？《健康2.0》彙整15家銀行優惠，從直接入帳抽11萬現金，到ATM領現抽iPhone1健康2.0 ・ 15 小時前
兆元俱樂部擴編中！「這7台股」齊聚高峰賺翻了 文曄、大聯大強勢晉級創歷史紀錄
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股企業的「兆元傳奇」再度進化！隨著第三季財報密集揭露，外資與本土法人預估，今年台股營收破兆元的企業家數將首度上看...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
美股恐「血洗式修正」 專家曝神準先行指標
美股恐「血洗式修正」 專家曝神準先行指標EBC東森新聞 ・ 10 小時前
【台積電研發大軍2-1】集結台灣最聰明的人！近2成擁有博士學位
台積電研發大將余振華、羅唯仁相繼於今年7月退休，目前研發組織仍由執行副總暨共同營運長米玉傑掌舵。台積電研發團隊從1997年僅120人，成長到如今超過1萬人的規模，其中更有1890人擁有博士學位，堪稱把台灣最聰明的人都聚集到一處了。太報 ・ 16 小時前
不敗教主點名！外資連11日搶進「這檔ETF」逾3.8萬張 另掃貨3檔債券ETF破6千張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（7）日開低走低，終場加權指數收在27651.41點，下跌248.04點，跌幅0.89%，成交量為4700.18億元。根據證交所公布籌碼...FTNN新聞網 ・ 1 天前
金價創新高！越南「終結13年黃金壟斷」民眾排隊爆買 政府急出手救市
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導國際金價近期強勢走高，上月一度衝上每盎司約4,380美元（約合新台幣26萬元），創下歷史新高。金價飆漲帶動全球買氣，《彭博...FTNN新聞網 ・ 6 小時前