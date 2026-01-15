魏哲家：2026年將是台積電另一個強勁成長的年份 年營收將成長3成

台積電公布第四季財報，單季EPS來到19.5元，2025全年EPS為66.25元，今年毛利率上看到65％的歷史新高，正如魏哲家所言，2026年將是台積電另一個強勁成長的年份。（攝影／信傳媒資料照）

台積電（2330）年今（15）日召開法說會，合併營收約新台幣 1 兆 460 億 9 千萬元，稅後純益約新台幣 5,057 億 4 千萬元，每股盈餘為新台幣 19.50 元（折合美國存託憑證每單位為 3.14 美元）。2025年全年EPS達66.25元，再創歷史新高。

台積電毛利率62.3％創新高，比2022年第四季62.2％還高，其他關鍵數字為營業利益率為 54％，稅後純益率則為 48.3％。台積電董事長魏哲家表示，預計2026年將是台積電另一個強勁成長的年份。

毛利率創歷史新高，2025年EPS來到66.25元

2025年獲利能力轉強是因為3奈米的比重大幅提升，3 奈米製程出貨佔第四季晶圓銷售金額的 28％，5 奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的 35％；7 奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的 14％。

台積電以先進製程發展速度，來維持和競爭對手的距離，魏哲家指出，台積電未來幾年先進製程布局的核心主軸2 奈米（N2）與A16製程，尤其A16預計下半年量產。

1奈米預計下半年試產，一半營收來自高效晶片

他表示，A16節點導入台積電獨有的「超級電源軌（SPR）」架構，大幅提升電力密度與訊號穩定性，特別適合對功耗控制與運算效能要求極高的先進運算產品，此外，隨著製程技術持續推進，台積電也同步規劃推出N2P，藉由進一步優化效能表現與電力傳輸效率。

若從營收端、產品端來解讀，台積電表示，HPC平台占2025年第四季營收52％，全年占比51％，成為最大收入來源；智慧手機業務承壓，占第四季營收33％，全年占比36％，較往年有所下降。

今年毛利率還會創新高，資本支出約520億美元

在資本支出部分，台積電財務長黃仁昭表示，去年第4季資本支出115.1億美元，全年資本支出達409億美元，符合預估。2026年資本支出預算將介於520億至560億美元之間，較2025年實際支出的409億美元大幅跳增27％至37％，

展望今年，毛利率還會再創歷史新高，台積電財務長黃仁昭指出，2026年第一季營收預估將落在346億至358億美元之間，季增約4％、年增高達38％；在匯率假設1美元兌31.6元新台幣下，毛利率區間預估為63％至65％，營益率則為54％至56％。至於稅率，2025年實際有效稅率為16％，2026年預期小幅上升至17％至18％區間。

(原始連結)





