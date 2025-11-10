魏哲家「tsmc運動鞋」明年買得到？ 關鍵鞋廠回應了

「護國神山」台積電8日舉行運動會，邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳同台吸睛，台積電董事長魏哲家腳上那雙「tsmc運動鞋」意外成為鎂光燈焦點。

全台唯一 神秘特製鞋成話題

這雙鞋以黑白紅配色，鞋面印有台積電英文「tsmc」的字樣，設計簡潔卻極具辨識度。據悉，這是魏哲家先前赴美參加半導體展「SEMICON WEST」，特別專門訂製的運動鞋，可謂獨一無二。

魏哲家笑說，這雙鞋是朋友在公司聚會時送的。當記者追問，這雙鞋是否會上市？魏大笑說：「明（2026）年應該都買得到。」這席話在網路引發暴動，大批網友直呼：「錢準備好了」「魏董快開賣」。

彪琥鞋業揭tsmc運動鞋廬山真面目。(翻攝彪琥鞋業臉書)

高雄製鞋廠曝光 小編也向魏哲家喊話

正當市場熱烈討論這雙鞋時，位於高雄的在地鞋廠「彪琥鞋業」在臉書揭露這雙鞋的神秘身世。原來這是彪琥在2018年向台積電創辦人張忠謀提案的客製專屬主題運動鞋。

儘管當年的提案暫時沒有推進，但7年後再看到這雙鞋，出現在魏哲家的腳上，讓彪琥既驚喜又感動，彪琥小編直呼：「忍不住激動了一下。」

彪琥指出，這些鞋在高雄工廠100％在地製造、專屬訂製，每一針、一線都藏著「MIT（台灣製造）製鞋魂」，並附上當年的設計圖、樣品照，強調這份榮耀屬於每一位相信台灣製鞋力量的人。

面對魏哲家向媒體表示，「明年一定買得到」的承諾，彪琥小編敲碗：「我們也很期待。」這雙充滿話題性的「tsmc運動鞋」能否在2026年正式量產開賣，成為市場關注的焦點。