魏嘉彥偕楊哲灃掃市場發限量春聯 民眾暖喊提前感受春節氛圍 5

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

農曆春節將至，為向攤商與市民拜早年，花蓮市長魏嘉彥今（4）日偕同花蓮市民代表會主席楊哲灃前往重慶市場及中山市場，發送市公所印製的春聯；花蓮縣議員魏嘉賢也到場發送花蓮鼠的環保袋，讓消費者便利使用。與鄉親提前迎接新春佳節。不少攤商與民眾也說，魏市長與楊主席、魏議員的到來讓市場內提前洋溢著年節氛圍。

魏嘉彥表示，花蓮市公所此次特別印制2款別具特色的春聯，一款為與享譽國內外的知名插畫家「當肯」聯名設計的「山海騰駿」，圖案以奔騰駿馬展現花蓮的活力與祝福；另一款則是由花蓮在地插畫家李彥瑾操刀設計的「馬到成功」，風格溫暖喜氣，深受民眾喜愛。2款春聯一亮相，立即吸引攤商與消費者爭相索取，市場年味瞬間升溫。

廣告 廣告

魏嘉彥偕楊哲灃掃市場發限量春聯 民眾暖喊提前感受春節氛圍 7

魏嘉彥與楊哲灃一一向攤商寒暄問候，感謝市場攤商長年為消費者提供新鮮食材與便利服務，也祝福大家新的一年生意興隆、闔家平安。

魏嘉彥表示，市場不僅是市民日常採買的重要場所，更是最能感受人情味與年節氣氛的地方，希望透過發送春聯，將市公所的新年祝福傳遞到每一個人的手中。

不少攤商也說，魏嘉彥市長、楊哲灃主席及魏嘉賢議員親自到市場拜年，讓人感到相當溫暖，也替市場提前帶來過年的熱鬧氣息與春節氛圍。現場消費者也開心表示，今年限量春聯設計新穎又有地方特色，貼在家中更添喜氣。

花蓮市公所指出，市長將持續於春節前走訪各大市場發送春聯，行程包括明日前往大同市場及復興市場，2月6日前往中華市場及美崙市場，向大家辭歲之外，也期盼新的一年平安喜樂。

照片來源：花蓮市公所

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

王惠美訂百箱鳳梨釋迦挺台東 饒慶鈴感謝行動支持農友

張峻會勘台九線鳳林段揚塵 花蓮工務段、水利署允諾強化改善

【文章轉載請註明出處】