魏嘉彥年前走訪市場拜早年 發送春聯

農曆春節將至，花蓮市長魏嘉彥為向攤商與市民拜早年，四日偕同花蓮市民代表會主席楊哲灃前往重慶市場及中山市場，發送市公所印製的春聯（見圖），花蓮縣議員魏嘉賢也到場發送花蓮鼠的環保袋，讓消費者便利使用。他們與鄉親提前迎接新春佳節，讓市場內洋溢著濃濃年節氛圍。

花蓮市公所此次特別印制兩款別具特色的春聯，一款為與享譽國內外的知名插畫家「當肯」聯名設計的《山海騰駿》，圖案以奔騰駿馬展現花蓮的活力與祝福；另一款則是由花蓮在地插畫家李彥瑾操刀設計的《馬到成功》，風格溫暖喜氣，深受民眾喜愛。兩款春聯一亮相，立即吸引攤商與消費者爭相索取，市場年味瞬間升溫。

魏嘉彥市長與楊哲灃主席一一向攤商寒暄問候，感謝市場攤商長年為消費者提供新鮮食材與便利服務，也祝福大家新的一年生意興隆、闔家平安。魏嘉彥表示，市場不僅是市民日常採買的重要場所，更是最能感受人情味與年節氣氛的地方，希望透過發送春聯，將市公所的新年祝福傳遞到每一個人的手中。

不少攤商紛紛表示，魏市長、楊主席及魏議員親自到市場拜年，讓人感到溫暖，也替市場提前帶來過年的熱鬧氣息。消費者也開心表示，春聯設計新穎又有地方特色，貼在家中更添喜氣。

花蓮市公所指出，市長將持續於春節前走訪各大市場發送春聯，行程包括二月五日前往大同市場及復興市場，二月六日前往中華市場及美崙市場，向大家辭歲之外，期盼新的一年平安喜樂。