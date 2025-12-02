魏嘉彥強調美崙溪清淤刻不容緩 楊哲灃盼花蓮縣府規劃推動 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮市國福橋下的美崙溪河道因長期累積大量砂石，導致水流受阻，花蓮市公所今（2）日指出，經過昨日花蓮市長魏嘉彥及多名花蓮市民代表共同會勘發現，美崙溪河道目前因堆積泥砂不僅影響排水功能，亦增加汛期溢淹風險。魏嘉彥盼花蓮縣府正視清淤問題，並表示美崙溪清淤工作刻不容緩。

花蓮市公所指出，魏嘉彥昨日下午會同建設課長徐國城、國慶里長林群上等人，邀請花蓮建設處水利科長謝豐澤，以及民政處公共造產科長宋海呈到現場會勘。魏嘉賢、花蓮市民代表會主席楊哲灃、副主席黃達祥和市民代表蔡翼陽、歐彥志、莊依婕、田珍綺等人也到場表達關切。

「由於溪流治理屬縣府權責，亟需花蓮縣政府正視，希望能儘速規劃清淤工程，以保障居民安全。」魏嘉彥表示，光復鄉因為馬太鞍堰塞湖溢流造成嚴重災情，不由讓人也擔心美崙溪的治洪功能。他指出，美崙溪肩負市區防洪與排水的重要功能，但近年來颱風豪雨帶來大量泥砂沖刷，造成溪床抬高、流速減緩，一旦遇上強降雨，恐怕難以及時疏導。

楊哲灃也說，日前光復地區發生堰塞湖溢流事件後，許多市民都向他反映，擔心花蓮市一帶若遇到強降雨，是否也會出現積水甚至溢淹問題。這次特別到現場關心美崙溪上游砂石淤積的狀況，就是希望縣府能正視地方的焦慮，好好規劃並推動清淤工程，降低淹水風險，讓居民能在更安心、更安全的生活環境中居住。

「縣府若因公共造產有量不夠的問題而無法開標，建議可以用疏濬的方式來解決。」花蓮縣議員魏嘉賢提及，他在今年5月即曾反映美崙溪嚴重淤積問題，如今情況依舊，河道內大量砂石堆積，幾乎掩蓋原本水流動線，且距離一旁的河濱運動步道僅數公尺，潛藏極大風險。他強調，河川若未有效疏濬，不僅可能削弱排洪能力，更可能在豪雨或颱風來襲時，威脅周邊居民的生命財產安全，尤其美崙溪上游和花蓮市與吉安鄉有地緣的連帶關係。

「美崙溪清淤刻不容緩，市公所將持續與縣府溝通、爭取相關工程。」魏嘉彥強調，他會持續與地方民意代表共同關注後續進度，盼望透過跨單位合作，早日恢復河道原有的排水與治洪功能，為居民打造更安全無虞的生活環境。

照片來源：花蓮市公所

