魏嘉彥投入4千萬優化運動場域 花蓮佐倉8人制足球場完工啟用 5

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮市公所向全民運動署爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」經費補助，於佐倉運動園區新建8人制足球場，花蓮市長魏嘉彥今（19）日表示，花蓮佐倉8人制足球場日前已完工啟用，日前更運用新場地舉辦首次市長盃足球錦標賽，現場氣氛熱烈，亦象徵花蓮市足球運動發展邁入嶄新里程碑。

「工程完工後，不僅有效改善花蓮市足球場地長期不足的問題，也為在地學校與社區提供更完善且安全的運動空間。」魏嘉彥指出，公所長期重視地方體育與基層運動發展，於113年主動提報「花蓮市8人制足球場新建計畫」，經中央核定補助新台幣3600萬元，市公所自籌400萬元，總經費達4千萬元。

魏嘉彥表示，佐倉8人制足球場正式啟用後，除可作為正式比賽與專業訓練場地使用外，亦可彈性劃分為3個5人制足球場，辦理社區交流、基層教學及推廣活動，大幅提升場地使用效益，讓更多市民親近足球運動。

此外，花蓮市公所正研議使用管理辦法，讓足球場能永續經營、發揮最大效益，並且向外租借的對象為非營利組織，讓球場的使用性能更加提升，讓人人都能參與到足球活動。

魏嘉彥期許，透過完善的場地建設與賽事推廣，讓花蓮成為培育足球人才的重要搖籃，未來能在全國甚至國際賽事舞台上，看見更多來自花蓮的優秀運動選手發光發熱。

花蓮公所強調，未來也會持續爭取中央資源，逐步完善佐倉運動園區各項設施，打造友善、多元的運動城市，讓全民都能享受運動帶來的健康與活力。

照片來源：花蓮市公所

