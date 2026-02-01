魏嘉彥肯定志願服務協會 聯合掃街維護城市門面

花蓮縣志願服務協會以及國聯里、國盛里、國福里與民政里等志工逾兩百人展開聯合清掃任務，為花蓮打造宜居的生活環境。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮市長魏嘉彥一日一大早便偕同清潔隊長吳慶展前往花蓮車站前廣場，攜手花蓮縣志願服務協會以及國聯里、國盛里、國福里與民政里等志工逾兩百人展開聯合清掃任務，為花蓮打造宜居的生活環境。

社區居民大人及小孩自發性與清潔隊員們一起動手清掃環境。(花蓮市公所提供)

花蓮市公所表示，農曆春及即將到來，為維護市容環境整潔，花蓮縣志願服務協會長期認養花蓮車站前廣場，固定於每月第一個週日清晨號召志工展開掃街行動。

公所指出，一日早上，協會會員在理事長古漢威及創會長黃愛伶帶領下，偕同國聯里長林靜芬、國盛里長張芝瑜、民政里長林志鵬、國福里長李鳳凰等里，帶著社區居民，大人及小孩一起與清潔隊員們一起動手清掃環境。

市長魏嘉彥表示，火車站是外地旅客踏入花蓮的第一站，也是城市最重要的門面，感謝志願服務協會長期默默付出，帶動周邊里鄰志工共同投入環境維護，讓市容保持乾淨舒適，共同為花蓮打造更宜居的生活環境。

公所強調，此次行動除進行周邊道路與廣場掃街外，也同步清理側溝、撿拾垃圾，讓車站周邊環境更加整潔有序，同時也加強宣導菸蒂不落溝，以免造成排水阻礙及環境髒亂。