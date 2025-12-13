魏嘉彥與花蓮遠百共推藝文公益 青年畫展盛大開幕

花蓮市公所與遠東百貨花蓮店協辦的「心光綻放‧公益畫展 X 歡樂市集」在花蓮遠東百貨盛大開幕。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮市青年公共事務促進會主辦，花蓮市公所與遠東百貨花蓮店協辦的「心光綻放‧公益畫展 X 歡樂市集」十三日在花蓮遠東百貨盛大開幕，展至十二月二十八日，歡迎大家一同前去觀賞。

市長魏嘉彥表示，市公所長期重視青年參與公共事務與藝文發展，很高興看到青年公共事務促進會以藝術結合公益，讓年輕創作者有舞台，也讓城市多一份溫暖。

他說，花蓮近年來面臨地震與風災的考驗，更需要透過藝術與社群活動療癒人心、連結彼此，希望大家多來看展、逛市集，也用行動支持青年與公益，讓善意在花蓮持續發光。

遠百花蓮店長王翔新表示，遠百一直希望成為在地文化與公益的推手，很榮幸與市公所、青年團體共同合作，讓百貨空間不只是購物場域，更是城市交流、藝術展現的舞台。

期待透過這次畫展與市集，讓更多人看見花蓮青年的創作能量，也把溫馨的聖誕氛圍帶給每一位市民朋友。

國風國中校長劉文彥表示，這次活動以「公益畫展」為核心，感謝市公所與遠東百貨提供國風國中美術班孩子們一個展現才華的平台，希望國風美術班的孩子們持續精進、拓展藝術發展的可能性。

花蓮市青年公共事務促進會理事長董璧甄表示，這次畫展同步開放作品收藏，所有展售收入提撥10%捐贈在地慈善單位及弱勢團體，以實際行動回饋社會，並提升民眾藝術欣賞能力與美學素養。