魏嘉彥表揚全國語文競賽獲獎學子肯定語文實力與文化傳承

全國語文競賽成績公布，花蓮市學子獲得豐碩成績，花蓮市長魏嘉彥特別前往各校向獲獎同學及指導老師們道賀。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

全國語文競賽成績公布，花蓮市學子獲得豐碩成績，花蓮市長魏嘉彥特別前往各校，一一向獲獎同學及指導老師們道賀，肯定學子們認真勤學，感謝老師孜孜不倦的教導。

花蓮市公所表示，市長魏嘉彥得知花蓮學子在全國語文競賽成績斐然，特地前往東華附小、明義國小、慈大附中、花崗國中、美崙國中、國風國中、花蓮女中、花蓮高中及花蓮高商等學校，親自表揚一一四年全國語文競賽得獎同學，此次總計三十一位學生獲獎，展現花蓮學子深厚的語文素養與多元語言實力。

魏嘉彥表示，全國語文競賽考驗的不只是臨場表現，更是長時間累積的閱讀力、思考力與文化理解力，學生能在全國舞台上獲獎，代表對語言的掌握已從「會說、會寫」，進一步走向「理解文化、表達觀點」，這正是語文教育最珍貴的成果。

魏嘉彥強調，全國語文競賽從國語到台語、客語及各族語的表現，這群學子不僅展現學生多元語言能力，也反映花蓮對母語與文化傳承的重視。

魏嘉彥表示，語言是連結世代與族群的重要橋梁，唯有在校園紮根，文化才能延續。市公所未來也會持續與學校攜手，讓孩子在尊重多元、理解文化的環境中成長，培養帶得走、一輩子受用的能力。