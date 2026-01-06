魏嘉彥親赴重慶路火警災區慰問 啟動短期安置協助重建 41

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮市重慶路205巷昨日發生重大火警事故，火勢迅速延燒至周邊建物，造成13戶住宅受損，居民驚恐撤離，災情嚴重。花蓮市公所今（6）日表示，花蓮市長魏嘉彥於火警發生後已於第一時間趕赴現場關心災情，除了向搜救與救護工作的消防人員表達慰勉，也立即指示市公所啟動受災戶安置及後續關懷作業，全力守護市民安全與基本生活需求。並盼盡速協助災民重建，恢復正常生活。

「經公所里幹事連夜清查，確認本次火警共有13戶居民受災。」花蓮公所指出，市長魏嘉彥今日上午再次偕同社勞課長蕭子蔚以及主和里長高健雄再次前往災害現場，逐戶發放「慈愛基金急難救助金」，並親自傾聽受災戶實際需求，關心居民目前生活與後續安置狀況。

廣告 廣告

魏嘉彥親赴重慶路火警災區慰問 啟動短期安置協助重建 43

魏嘉彥表示，他已同時指示社勞課協助受災戶辦理安遷救助相關事宜，並責成清潔隊於災後整頓期間，主動協助清除受災戶家園內需清理的大型或災後廢棄物，減輕居民復原負擔。

魏嘉彥表示，花蓮市公所與五洲旅館簽訂「因應遭受災害民眾短期安置收容支援協定書」，因此在火災發生後，立即啟動短期安置機制。5日夜間已協助30名受災居民前往旅館住宿，讓在驚魂未定、寒流來襲的夜晚，仍能有一處安全、溫暖的地方休息，穩定身心。

「面對突如其來的災害，市公所不只是提供即時救助，更會持續陪伴受災家庭走過復原過程。」魏嘉彥強調，後續將結合相關單位及慈善團體，啟動長期關懷機制，提供心理支持、生活物資補給與安置協助，並依各戶實際狀況，協助申請相關政府補助措施，盼能協助受災家庭儘速重建生活、回歸日常。

魏嘉彥也呼籲市民，近期天氣乾燥且早晚溫差大，務必提高用火、用電安全警覺，避免因一時疏忽釀成憾事；市公所亦將持續透過宣導與防災整備，守護市民生命與財產安全。

照片來源：花蓮市公所

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

杏輝宜蘭馬拉松首度4月登場 林茂盛：創造溫暖記憶的路跑體驗

中午來開匯／周榆修談縣市長布局指嘉義市是重要灘頭堡 當輻射點同時支援南台灣

【文章轉載請註明出處】