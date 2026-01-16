魏嘉賢助西林家庭渡難關 馳援送慰問金感念花蓮人愛心 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

寒冬中見溫情，花蓮縣議員魏嘉賢今（16）日表示，日前因花蓮在地社團「花蓮同鄉會」吳哲仲先生的電話，得知花蓮西林村有一戶人家因先生發生意外，沒了家庭支柱，年輕媽媽要獨自承擔喪葬費更要擔心3個孩子的未來。魏嘉賢得知後立刻送上慰問金，並聯絡公部門及社福單位，盼儘速評估實際狀況給予協助，他也感謝花蓮人的愛心，希望協助該位年輕母親一起度過難關。

魏嘉賢指出，他看著才9歲、5歲的孩子，還有一個在媽媽肚子裡、來不及見爸爸一面的小生命，說真的，看到這一幕，心真的很酸。

廣告 廣告

魏嘉賢回憶，「前幾天接到花蓮同鄉會哲仲哥的電話，知道西林這戶人家發生意外，家裡的支柱倒了。」年輕的媽媽一個人要面對喪葬費，還要擔心3個孩子的未來，那種無助，真的讓人很捨不得。

「接到消息，我馬上放下手邊行程趕過去。」魏嘉賢表示，他除了送上慰問金救急，也同步聯繫了公部門和社福單位，請大家趕快進來評估，看怎麼幫最實際、也能真正解決長期的問題。

此外，魏嘉賢也提及，還有好多民間好朋友，聽到消息也跟自己說「議員，有需要幫忙出聲，我們挺你」。他說，政府資源加上民間愛心，我們一起把這個家撐住，也謝謝吳哲仲的通報，「意外無情，但我們花蓮人很溫暖。希望能幫這位媽媽，一起度過難關！」

照片來源：魏嘉賢臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

逾17年內政部通過台東首波公地放領 陳瑩、莊瑞雄成功促重啟落實土地正義

花蓮總預算案持續卡關？ 張峻說明了

【文章轉載請註明出處】