魏嘉賢掛參選看板宣示「打開花蓮新局」 藝人潘若迪大讚帥氣

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣長參選人、無黨籍議員魏嘉賢今（9）日將「打開新局、花蓮向前」的看板掛上花蓮民國路口花蓮知名咖哩餐廳的上方，引起關注。魏嘉賢發文打趣的說，「打開新局」新的看板掛上去囉，他更要打開飯局吃蕃茄咖哩 。不少網友湧入留言加油打氣，更有不少網友直說「餓了」，連藝人潘若迪都大讚「帥氣」。

魏嘉賢新看板，引發熱議。花蓮議員笛布斯顗賚留言，「我努力連任議員，然後一樣嚴格監督你主政花蓮縣政府嗎？」並直言交情再好，也會嚴格的監督。魏嘉賢則回應，他會努力成為被監督的人。許多網友也說，「期盼花蓮未來能創造新局面」、「一定支持，改變花蓮」。

另外，魏嘉賢指出，根據自行製作的民調顯示，雖然跟國民黨有落差，但花蓮市大贏吉安鄉長游淑貞，在吉安鄉部分則輸對手約3%至5%。不過他也說，花蓮市人口多加上新城鄉，未來花蓮北區都有機會拿下，尤其在年輕人部分，他會努力，並強化在地經營，持續打開花蓮新局。

欲爭取花蓮縣長人選中，國民黨除了率先表態的游淑貞，還有尋求黨內提名的前花蓮市長葉耀輝。另外，地方更傳出花蓮議長張峻有意參選，但他回應目前以重建優先、未表態，目前各參選陣營以自身優勢尋求在地選民認同。

照片來源：魏嘉賢臉書

