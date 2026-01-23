魏嘉賢攜手花蓮籃委會主委 親贈百顆籃球助吉安鄉3校 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為支持基層校園體育發展、讓孩子安心運動，花蓮縣議員魏嘉賢今（23）日攜手花蓮縣籃球委員會主任委員劉原良，將 100 顆比賽用籃球親自送抵吉安鄉化仁國中、化仁國小及宜昌國小，以實際行動為校園體育注入穩定動能。魏嘉賢表示，完備運動器材是學習基礎，希望藉由送達這批新球讓學生能順利訓練。

「工欲善其事，必先利其器！」魏嘉賢表示，運動器材是孩子訓練與學習的重要基礎，希望透過這批新球，讓學生在訓練與體育課中無後顧之憂，盡情享受運動帶來的快樂與成長。

「深知器材與訓練資源對孩子的重要性。」魏嘉賢指出，他長期關心教育與體育發展，自己過去曾擔任花蓮縣籃球委員會主任委員及花蓮縣籃球協會理事長，一路看著花蓮籃球從基層扎根到校隊成形；近年來，花蓮在高中、國中層級的籃球賽事中屢創佳績，正是多年基層耕耘的成果，更需要持續穩定投入，才能讓這股氣勢不中斷。

魏嘉賢強調，籃球發展不是一時熱潮，而是一條需要長期陪伴的路，未來也將持續協助基層學校補足資源、強化訓練環境，讓國中、小階段的扎根更加穩固，銜接高中競技體系，為花蓮培育更多健康、自信、有紀律的年輕世代。

劉原良也表示，推廣籃球運動，學校永遠是最重要的第一線，這次與魏嘉賢一同走進校園，看到孩子們接過新球時愛不釋手的模樣，就覺得這趟行程格外有意義。未來會持續支持化仁國中、化仁國小及宜昌國小球隊訓練與體育教學的堅實後盾。

捐贈現場氣氛熱絡，校方代表對於魏嘉賢議員與劉原良主委親自到訪表達誠摯感謝。校方指出，新學期訓練計畫即將展開，這批資源來得正是時候。

照片來源：魏嘉賢辦公室

