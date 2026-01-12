魏嘉賢籲花蓮縣府妥善運用財劃法紅利 主張預算分配「一增一減」 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

隨著《財政收支劃分法》修法議題備受關注，對此，花蓮縣議員魏嘉賢今（12）日表示，未來花蓮縣政府獲配預算可望大幅增加。面對這筆可能到來的「財政紅利」，他向縣府提出強烈呼籲，錢應該花在花蓮鄉親的生命財產安全上，而不是花在浮誇的典禮上，並主張預算分配應落實「一增一減」，減少典禮形式支出，增加基礎養護預算。

魏嘉賢強調，花蓮的天災頻率高居全台之冠，縣府應藉此機會調整預算結構，務實檢討不具實質效益的支出，將資源優先挹注在基礎建設的「養護與維修」，為鄉親存下未來的「保命錢」。

「花蓮天災多，沒有揮霍的本錢。」魏嘉賢語指出，花蓮地質脆弱，每逢地震、颱風，道路坍方與橋樑受損就是家常便飯，沒有像其他縣市那樣揮霍形式的本錢。

魏嘉賢表示，過去礙於經費有限，很多公共設施只能「縫縫補補」；如今若因財劃法修正而讓縣庫充裕，第一要務絕對不是擴大舉辦各種形式大於實質的儀式或典禮，而是要回頭去還那些長年積欠的「維修債」。

魏嘉賢主張，預算分配應落實「一減一增」， 「減」少浮誇典禮與形式支出，面對極端氣候威脅，我們需要的不是盛大排場或浮誇祭祀典禮，而是更堅固的橋樑與道路。他要求縣府嚴格檢視各局處預算，對於流於形式、鋪張浪費的儀式性支出應予刪減，將每一分錢都回歸到實質治理。

「維修雖然沒有剪綵那麼風光，但這才是負責任的政府該做的事。」魏嘉賢再提及，「增」加基礎養護預算，將省下來的錢與新增的稅收分配，全數投入道路重鋪、排水溝清淤、老舊橋樑補強以及邊坡監測系統，把「紅利」變成「韌性」，才是真政績。

魏嘉賢強調，他會在議會嚴格監督這筆「修法紅利」的流向，期待未來縣府展現遠見，把資源從「短暫的排場」轉移到「長久的平安」，讓花蓮即使面對極端氣候與頻繁地震，依然是一座能讓鄉親安心居住的韌性城市。

照片來源：魏嘉賢辦公室

