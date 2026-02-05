魏如萱、金在中、西城男孩、曹楊、宮野真守⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你2/5~2/8

本周熱門演唱會與見面會整理來了！金曲歌后魏如萱在台北小巨蛋一連舉辦兩場演唱會開始時間？入場須知？韓星金在中來台舉辦 FAN CON，與粉絲近距離互動，演出地點與活動時長？西城男孩WESTLIFE將在高雄演出，帶來限定版回憶殺，高流怎麼去？有幾個場次？曹楊帶著新作品回歸，全新巡演門票完售，搖滾區整隊時間？演唱歌曲？日本人氣聲優宮野真守也推出新歌，將展現聲優之外的音樂魅力。此外還有日本虛擬偶像音樂節《TUBEOUT!》、韓國獨立樂團PRYVT、韓國新生代女團ifeye等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？

從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！

貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。

魏如萱、金在中、西城男孩、曹楊、宮野真守⋯本周演唱會、活動陸續登場，Yahoo【本周想見你】幫你整理2/5~2/8精彩演出。

【2/5~2/8演唱會/活動整理速看】

2/5（四）

西城男孩 WESTLIFE｜高雄流行音樂中心 海音館｜19:30

2/6（五）

PRYVT｜Clapper Studio｜19:30

2/7（六）

虛擬偶像音樂節《TUBEOUT!》｜Zepp New Taipei｜19:00

宮野真守｜Legacy TERA｜19:00｜Day1

魏如萱｜台北小巨蛋｜19:30｜Day1

2/8（日）

ifeye｜MOONDOG｜13:00

宮野真守｜Legacy TERA｜17:00｜Day2

魏如萱｜台北小巨蛋｜17:00｜Day2

金在中｜TICC 台北國際會議中心｜18:00

曹楊｜Zepp New Taipei｜19:00

🗓️2/5（四）

WESTLIFE 西城男孩演唱會地點？幾點開始？

來自愛爾蘭的傳奇天團「WESTLIFE 西城男孩」這次將由Nicky、Kian、Shane三人領軍，攜手台北愛樂帶來經典回憶殺，透過扎實的現場實力以及交響樂團的華麗搭配，打造出一夜限定的音樂饗宴。（來聽歌）

🗓️2/6（五）

PRYVT演唱會在哪裡？排隊入場須知？

韓國獨立樂團PRYVT首度登台，成立於2023年的PRYVT，由兩位來自溫哥華、擁有截然不同背景的成員組成。以他們獨特的音樂風格，一路從小社群Discord唱到全世界，悄悄闖進全球聽眾的播放清單。（來聽歌）

🗓️2/7（六）

虛擬偶像音樂節《TUBEOUT!》有誰？入場時間？

集結 AZKi、森森鈴蘭 Linglan Lily、厄倫蒂兒 Earendel 等虛擬歌手，搭配開場嘉賓豚足姬 DIKA，打造次元破壁的音樂現場。《TUBEOUT!》虛擬偶像音樂節，2/7首度登陸台北！（來聽歌）

時間、地點：19:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）

開唱前請注意：實名制驗證入場，請攜帶「實體」身份證件。

售票系統：遠大售票（SOLD OUT！）

宮野真守演唱會有幾場？幾點開始？｜Day 1

在超人氣動畫《鬼滅之刃》詮釋超壞的「上弦之貳・童磨」角色的聲優宮野真守，暌違7年來台舉辦《MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜》亞洲巡迴演唱會，連續兩天與喜歡他的歌迷粉絲見面。（來聽歌）

魏如萱演唱會在哪裡？入場注意事項？｜Day 1

二度奪下金曲歌后殊榮的「娃娃」魏如萱，全新巡演《怪奇的珍珠》2/7、2/8日在台北小巨蛋連開兩場。她以柔韌又真摯的音樂語言，將愛與傷痛化作溫柔旋律，唱出屬於每個人心中的故事。（來聽歌）

🗓️2/8（日）

ifeye演唱會怎麼去？有哪些福利？

韓國新生代女團ifeye出道後首場FAN-CON《Blooming Valentine》2/8在MOONDOG登場，ifeye與台灣ifory的初次見面，將透過近距離互動與粉絲交流感情。（來聽歌）

宮野真守演唱會實名驗證須知？演唱歌曲？｜Day 2

宮野真守不僅有具感染力的配音功底，他去年底也以歌手身份回歸，推出新歌《試著跳躍看看》，這次登台將帶來哪些歌曲令人期待。（來聽歌）

魏如萱演唱會開場時間？演唱會歌單？｜Day 2

魏如萱這次全新巡演以「珍珠」為意象，象徵經歷破碎後依舊能閃耀光芒的靈魂。魏如萱表示，這是一次從脆弱到閃亮的自我成長旅程，她希望歌迷能在音樂裡找到療癒與勇氣。（來聽歌）

金在中演唱會形式？福利內容？

金在中以FAN-CON形式，回到台灣舉辦《J-Party Asia Tour Fan Concert GALAXY 1986 in TAIPEI》，歌唱、互動與回憶一次到位。（來聽歌）時間、地點：18:00｜TICC 台北國際會議中心（怎麼去：捷運台北101世貿站1號出口）

曹楊演唱會還有票嗎？幾點開始？

曹楊帶著第三張迷你專輯宣告回歸，同時展開新一輪的《終結流浪》巡迴演唱會，並以親自作詞作曲的全新單曲《當世界將我遺忘》作為楔子，在深層的自我對話中書寫了一封署名為曹楊的真摯來信。（來聽歌）

時間、地點：19:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）

開唱前請注意：將分為兩梯次整隊入場，整隊後統一驗票，並進入指定區域等候。

售票系統：拓元售票（SOLD OUT！）

