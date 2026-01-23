魏如萱「認愛小21歲男友Ian」影響小巨蛋票房？ 深夜發長文吐心聲

魏如萱將在 2月7、8日 登上台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會，這是她去年 二度拿下華語金曲歌后 之後的大型巡演，未料卻爆出撲朔迷離的三角戀，重挫形象。而售票網站上，她兩場演唱會 僅有最便宜的880元及次便宜的1680元門票完售，其他區域仍有空位，對此，魏如萱 22日晚上 在社群寫下長文向歌迷喊話。

去年認愛 小21歲 男友Ian的魏如萱，隨後又爆出Ian與前女友若盈藕斷絲連，雖然後來證實若盈已與Ian分手，但仍對魏如萱形象造成傷害。而她的小巨蛋演唱會向來屬於「長賣型」，常常到臨近開演前才會完售，但這次售票速度更慢，空位也比以往來得多，讓不少歌迷擔心她是否會乾脆取消演出。

對此，魏如萱透過社群平台 Threads 發文，寫道：「給願意坐下來聽我唱歌的人。老實說，在這個時間點開演唱會，並不容易。快過年了，覺得世界搖搖晃晃的，大家有太多事情要顧、太多地方要去，而我也很清楚，現在的娛樂選擇，比任何時候都多。」

她表示沒有要假裝這一切不存在（意指票房狀況），但正因如此，更想把演唱會做好。她坦言，「怪奇的珍珠」不是熱鬧型的演出，沒有要跟流行比速度，而是邀請願意坐下來、把手機放低一點的人，一起聽她唱歌。

魏如萱接著說：「如果你最近覺得世界有點吵，如果你也不知道該怎麼跟這個時代相處，這場演唱會沒有答案，但我會很認真地唱。我不確定會有多少人來，但我知道，只要你來，這場演唱會就有要唱給你聽的歌。謝謝你讀到這裡，不管你最後來不來，希望我們都能好好過日子。如果那天你坐在台下，我會知道你為什麼來。2月7日、2月8日，《怪奇的珍珠》台北小巨蛋，見。」

另外，為了催票，魏如萱也搶先公布嘉賓名單，2月7日首場邀請自然捲奇哥同台，8日第二場則請來 竇靖童 助陣。至於 小21歲的男友Ian 是否現身支持，她也曾鬆口表示，若對方能到場，「我就很高興」。

