魏如萱今晚開唱眾星齊聚 志玲姐姐與「他」合體祝賀

魏如萱7日在台北小巨蛋舉辦演唱會。資料照

金曲歌后魏如萱今（7日）起連2天在台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」演唱會，第五度攻蛋，再度展現穩定票房與高人氣，演出尚未開始，場館後台早已花海一片，歌壇與影視圈的好友紛紛送上花籃祝賀。包括林俊傑、田馥甄（Hebe）、林志玲八三夭、畢書盡、宇宙人，以及修杰楷、賈靜雯夫妻檔等人。

林志玲與范少勳合體，一同在花牌寫下祝賀魏如萱順利演出；田馥甄也說「怪奇的珍珠，閃耀輸出！Have a nice show!」；修杰楷與賈靜雯則甜喊全家都是粉絲，「如珍珠般純真的妳尤其寶貴！最愛waa，最愛魏如萱！」

圈內星友們送花籃祝賀。尤嬿妮攝

楊丞琳也以溫柔文字送暖，「怪奇的，就是特別的，而妳的聲音，如同珍珠一樣的珍貴」；「保庇天后」王彩樺幽默表示「這顆珍珠怪得美麗、奇得動人，保庇美聲顆顆入魂、驚艷全場」；許茹芸則貼心叮嚀她盡情享受舞台。

好友們更發揮創意巧思，宇宙人在花牌上寫著充滿畫面感的祝福：「在普通的日子裡，點一杯無糖奶茶，苦到紐約下大雨，加一份怪奇的珍珠，小巨蛋一秒變成香格里拉，演唱會大成功！」林俊傑笑說「下次再一起轉圈圈，GOOD SHOW！」眾多好友集氣應援。

