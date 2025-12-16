魏如萱傳重剪定情MV！疑開小帳護愛：我40幾歲腦袋清楚

魏如萱近日傳出開小帳護愛小21歲男友。（圖／翻攝自魏如萱IG）





43歲金曲歌后魏如萱先前大方認愛小21歲男友Ian，沒想到卻意外捲入Ian與網紅若盈的感情，深陷三角風波，事後她透過經紀人強調是在雙方單身情況下交往，但仍未平息輿論，對此，今（16）日週刊爆料，魏如萱將當初和Ian的定情MV鏡頭拉掉重剪，刪除愛情重疊證據。

魏如萱日前公開與Ian戀情後，Ian還被拍到與若盈親密互動，隨後兩人才宣布分手，魏如萱期間始終沉默，不過先前她出席活動時大方放閃Ian，透露兩人目前相隔兩地，天天視訊傳情，她還為此熬夜到凌晨2、3點長出黑眼圈，可見感情十分甜蜜。

對此，根據《鏡週刊》報導，魏如萱因疑似介入Ian、若盈間的戀情，形象受到重創，明年初台北小巨蛋演唱會開賣至今仍剩一大堆座位。而先前她邀請男方拍攝MV深化交流，據悉，在事件鬧得沸沸揚揚時，她為了不讓作品失去焦點，緊急將Ian的鏡頭全都拉掉重剪，導致該MV至今無法出土。

報導指出，魏如萱坦率認愛後，疑似本人的Threads小帳被扒出，不僅親自回擊網友貼文，指出Ian和若盈的感情本來就有問題，魏如萱「不過是接住了一顆早該掉下來的球。」且該帳號只回應魏如萱相關貼文，更曾開嗆：「抱歉，我四十幾歲，腦袋清楚、身體健康、愛得起也放得下。倒是你一把年紀還在網路上酸言酸語…」。



