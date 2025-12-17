魏如萱反擊了！遭爆為Ian「開小帳嗆網友、剪光定情MV」2點聲明回應

記者徐珮華／台北報導

魏如萱今年7月認愛小21歲網紅男友Ian，卻一度捲入男方與舊愛若盈三角戀風波，引發外界熱議。時隔4個多月，週刊昨日再爆新料，稱魏如萱當初為了止血，將兩人定情MV鏡頭全數刪除重剪，還疑似開小帳與網友互罵。對此，魏如萱所屬「好多音樂」今（17）日稍早發表2點聲明，逐一澄清外界傳聞。

魏如萱認愛Ian 4個月。（圖／翻攝自魏如萱、Ian IG）

根據《鏡週刊》報導，魏如萱先前愛上Ian並邀請對方參演MV，未料後續爆出感情爭議；為避免作品失焦，她緊急將Ian畫面拉掉重剪，導致MV至今仍無法上架。對此，好多音樂指出，報導提及的〈劣根〉MV拍攝前，魏如萱與Ian並不相識，且MV已於今年9月在各大KTV正式上架，與報導內容不符。

魏如萱風波不斷。（圖／翻攝自魏如萱IG）

至於網友挖出疑似魏如萱小帳，不僅多次以第一人稱視角回應相關爭議，還暗示Ian與若盈感情原本就不穩定。好多音樂嚴正澄清「該帳號絕非藝人魏如萱本人所屬，相關揣測與指控皆屬不實」，並強調報導內容已對藝人及團隊造成困擾，呼籲外界停止散播不實訊息。

好多音樂聲明全文：

針對《鏡週刊》近日關於本公司旗下藝人魏如萱之相關報導，內容多有不實，本公司特此聲明澄清如下：

一、報導中所提及之〈劣根〉MV，兩人在拍攝前並不認識，該MV已於今年九月在各大KTV正式上架播映，並未如報導所稱還在進行刪減、修改或重新剪輯之情事而未公開，相關說法與事實不符。

二、關於報導指稱藝人擁有並經營「小帳」一事，本公司在此鄭重澄清，該帳號絕非藝人魏如萱本人所屬，相關揣測與指控皆屬不實。

本公司對於未經查證之報導內容，已對藝人及團隊造成困擾，深表遺憾，亦懇請各界停止散播不實訊息，以免造成進一步誤解。

特此聲明。

好多音樂

