魏如萱合體陳綺貞「被問一句：你愛我嗎？」 超美女女場面全場嗨翻

魏如萱抱緊陳綺貞。（圖／好多音樂）

魏如萱22日到上海開唱，並邀請到陳綺貞驚喜登台，兩人相隔11年再度合唱，陳綺貞一現身就轟動全場。事實上從彩排開始陳綺貞一開口，溫柔的第一句就讓現場所有人心臟停拍，全場瞬間安靜、眼眶集體泛淚，魏如萱笑說「站在她旁邊我快石化了啦！」陳綺貞也在台上真誠吐露「這兩年音樂節演出改編了很多歌曲，但唯獨這首我都不太敢唱。因為這首好像就是屬於魏如萱的……或是屬於我和魏如萱的歌。」

面對偶像站在身旁，魏如萱難得收斂調皮表示：「她是我的偶像，我真的不敢造次。」並笑稱：「這是珍珠巡第六場，因為有綺貞，所以今天這場叫做「怪綺的貞珠』！」現場瞬間陷入大笑。兩人也合唱改編的經典歌〈香格里拉〉跟〈旅行的意義〉，演唱時唱到「說不出你愛我的原因」一句，陳綺貞突然轉頭問魏如萱：「你愛我嗎？」魏如萱毫不猶豫大喊：「愛！」全場心臟瞬間爆擊，尖叫震到天花板，魏如萱更主動緊緊抱住綺貞，成為全晚最可愛的名場面。

而2025跨2026是魏如萱的重要里程碑二封金曲歌后。其實在準備發行專輯《珍珠刑》的去年上半年起，經紀公司就開始持續申請台北小巨蛋，然而每次都遇上強敵成為候補。無數次申請歷時1年6個月，終於在今年順利取得檔期。正式宣布昇華再升級，全新巡演〈怪奇的珍珠〉台北旗艦場2026年2月7日、2月8日台北小巨蛋，雙日齊發！她信心滿滿地說：「經過前面幾場巡演，我已經更熟練，回到小巨蛋我有把握表現得更好。」並加碼透露，嘉賓也都想好準備好了。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導