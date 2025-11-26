魏如萱合體陳綺貞 宣布明年攻小巨蛋

金曲歌后魏如萱上海開唱，重量級嘉賓陳綺貞驚喜登台。

記者戴淑芳∕台北報導

金曲歌后魏如萱22日於上海盛大舉辦《怪奇的珍珠》巡迴演唱會上海站，重量級嘉賓陳綺貞驚喜登台，兩大天后相隔11年再度同框合唱，瞬間轟動全場。

魏如萱與陳綺貞再次合唱〈在不確定的世界裡〉，這首歌是陳綺貞寫給魏如萱的，當時兩人還合拍MV，獲得第26屆金曲獎最佳音樂錄影帶。

陳綺貞在台上真誠吐露「這兩年音樂節演出改編了很多歌曲，但唯獨這首我都不太敢唱。因為這首好像就是屬於魏如萱的……或是屬於我和魏如萱的歌。」語畢，全場再次引爆歌迷尖叫的聲浪。

面對站在身旁的偶像，魏如萱難得收斂調皮表示：「她是我的偶像，我真的不敢造次。」並笑稱「這是珍珠巡第6場，因為有綺貞，所以今天這場叫做「怪綺的貞珠』！」現場瞬間陷入大笑。

此外，睽違近3年，魏如萱也宣布，將於明年重返台北小巨蛋，全新巡演《怪奇的珍珠》台北旗艦場2026年2月7日、2月8日，雙日齊發！消息一出粉絲全面暴動，社群更瞬間洗版。