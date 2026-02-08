魏如萱吐露被誤解心情 自爆前夫為了「她」換票

金曲歌后魏如萱一連兩天在小巨蛋舉辦「《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會」，今（8日）迎來第二天演出，邀請好友王菲愛女竇靖童擔任嘉賓，表示有不少人都是在公布嘉賓之後才買票，她的前夫隆宸翰更為此換票，妙語如珠逗樂全場。

竇靖童一接到邀約就立刻答應，更特地飛來台北，內向的竇靖童在台上成為「省話一姐」，並說：「我第一次做演唱會嘉賓就是給你做，那次真的是爆緊張。剛剛上台前我說『好像沒有那麼緊張』，結果一上台就⋯⋯」被魏如萱虧「是不是很想唱歌」，讓竇靖童直呼：「我們唱歌吧！」

廣告 廣告

魏如萱邀請竇靖童擔任嘉賓。（圖／好多音樂提供）

接著魏如萱推著「混蛋抱枕」的推車繞場，並特別提到兒子路易，笑說：「看完演唱會就愛上我了，愛你。」先前在網路上引發很多爭論的她，也忍不住有感而發：「好容易被誤解，我不喜歡這樣，不知道怎麼說的時候就不要說好了，我就把心情放在歌裡面。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

光電雙雄法說登場！ 「這檔」軍用訂單點火聚焦政府標案

家扶小姊弟「NET禮券」被撿走花用 嬤孫到案剩400元：不知嚴重性

帶日本1伴手禮搭機「安檢被當炸彈」 老店苦笑：外型惹禍