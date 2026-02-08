魏如萱吐露被誤解心情 自爆前夫為了「她」換票
金曲歌后魏如萱一連兩天在小巨蛋舉辦「《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會」，今（8日）迎來第二天演出，邀請好友王菲愛女竇靖童擔任嘉賓，表示有不少人都是在公布嘉賓之後才買票，她的前夫隆宸翰更為此換票，妙語如珠逗樂全場。
竇靖童一接到邀約就立刻答應，更特地飛來台北，內向的竇靖童在台上成為「省話一姐」，並說：「我第一次做演唱會嘉賓就是給你做，那次真的是爆緊張。剛剛上台前我說『好像沒有那麼緊張』，結果一上台就⋯⋯」被魏如萱虧「是不是很想唱歌」，讓竇靖童直呼：「我們唱歌吧！」
接著魏如萱推著「混蛋抱枕」的推車繞場，並特別提到兒子路易，笑說：「看完演唱會就愛上我了，愛你。」先前在網路上引發很多爭論的她，也忍不住有感而發：「好容易被誤解，我不喜歡這樣，不知道怎麼說的時候就不要說好了，我就把心情放在歌裡面。」
員警查緝製毒工廠 歹徒手持爆裂物對峙被制伏
南部中心／洪明生 屏東報導屏東內埔鄉8號下午發生驚險的警匪對峙，警方當時正準備查緝製毒工廠，沒想到其中一名嫌犯突然手持爆裂物，逃到鐵皮屋頂上，警方立刻大陣仗封街逮人，幸好最後員警找來嫌犯家人，極力勸說下，嫌犯才乖乖從屋頂下來，化解危機，另外屋內的另一名毒品通緝犯也遭逮捕。屏東內埔鄉發生驚險的警匪對峙，員警荷槍實彈到場。（圖／民視新聞）巷弄拉起封鎖線，藏身民宅的製毒工廠被大批員警團團包圍，警方不敢大意，因為屋內嫌犯手中有疑似爆裂物，人還逃到了頂樓。嫌犯冒險站在屋頂水塔旁，不肯就範，但樓下全是警察，他也無路可躲，8號下午1點多，屏東警方到內埔鄉查緝製毒工廠，沒想到其中一名嫌犯突然手持爆裂物，和警方對峙。附近民眾說：「搞不懂，奇怪怎麼那麼熱鬧，有出來看也不敢問。」林姓嫌犯手持疑似爆裂物，站在房屋頂樓。（圖／民眾提供）警方原本接獲情資，要來抓一名李姓毒品通緝犯，沒想到當時也在屋內的另一名林姓嫌犯，聽到警方上門，竟然嚇到躲到屋頂上，警方一邊加強警戒，一邊聯絡嫌犯的嬸嬸到場，溫情勸說半個多小時，嫌犯總算乖乖配合。屏東東港分局長高志正：「手持的疑似爆裂物，他沒有做什麼表示，我們先請他把爆裂物放置在現地，然後人員過來我們警方這一邊，現場人員的部分都是安全的。」員警驚險化解危機，最後李姓通緝犯被逮，屋內果真查獲安非他命。防爆小組隨後也趕到現場，疑似爆裂物的部分，經軍方初步鑑定非屬國軍制式彈藥，但明明不是來抓他，林姓嫌犯為何自己驚慌逃跑，警方也還要調查。原文出處：屏東員警查緝製毒工廠 歹徒手持爆裂物對峙被制伏 更多民視新聞報導寒流來襲剩10度！彰化深夜3人「OHCA」命危急送醫 長者須注意保暖北捷連續縱火犯身分動機曝光了 7旬曾姓翁是「台中重劃自救會成員」關渡大橋跳車又跳橋？男自稱通緝警一查傻眼
白沙屯媽祖訪嘉義月老廟！拋繡球聯誼、抽獎熱鬧到初六
白沙屯媽祖訪嘉義月老廟！拋繡球聯誼、抽獎熱鬧到初六
柯P:地方選舉大戰略 藍白合
記者彭新茹∕綜合報導 民眾黨創黨主席柯文哲八日針對新竹縣藍白合問題時說…
UNIQLO新春特惠第二彈！滿額送新春納福米 啦啦隊女神演繹日系眼鏡時尚
接馬年的到來，UNIQLO新春特惠第二彈開跑！新春檔期期間2月9日推出迪士尼新年企劃，可愛療癒的迪士尼角色用慵懶睡姿帶給大家趣味又可愛的舒適風格，繽紛色彩為日常穿搭增添新氛圍。
宜蘭羅東鐵路高架化 卓揆：春節前拍板
記者張正量∕宜蘭報導 國發會完成審議「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」綜合規…
日大選結果抵定！自民黨「史詩級大勝」 陳冠廷：強化台日安全布局的關鍵時刻
即時中心／徐子為報導日本今（8）日舉行眾議院選舉，根據日本公共媒體《日本放送協會》（NHK）稍早最新計票結果顯示，由日相高市早苗（Takaichi Sanae）自民維新執政聯盟所屬的自民黨，以及日本維新會共組的執政聯盟，已篤定豪奪247席，超越過半門檻的233席。對此，民進黨籍立委陳冠廷表示，高市早苗以明確的安全戰略路線贏得選民授權，對台灣而言是強化台日安全布局的關鍵時刻，台灣應主動把握這個地緣戰略機遇，深化雙邊在區域安全與經濟安保領域的實質合作。根據NHK出口民調，高市早苗帶領的自民黨，有望單獨過半，有獨拿超過300席可能性；另一家日媒《朝日新聞》也預測，執政陣營的自民+維新篤定拿下273席，確定過半，甚至有望挑戰310席的2/3修憲門檻。根據NHK出口民調，高市早苗帶領的自民黨，有望單獨過半，甚至有可能獨拿超過300席。（圖／NHK）陳冠廷指出，高市早苗就任以來，將「台灣有事即日本有事」從政治修辭推進至具備法律操作性的政策框架，是日本戰後安保政策的重大轉折。他分析，高市在國會答辯中明確將中國對台海上封鎖定義為日本的「存亡危機事態」，這是現任首相首次在正式場合將台灣情境直接連結至集體自衛權的行使，「這代表日本對台海安全的承諾，已從戰略模糊走向戰略清晰，台灣必須正視這項變化的深遠意義」。陳冠廷進一步表示，高市內閣選擇與主張修憲及強化國防的日本維新會結盟，取代過去傾向和平主義路線的公明黨，執政聯盟的結構性轉變意味著日本未來的安保決策將更具效率與執行力。他認為，自民黨在本次大選取得穩定多數，將使高市內閣在推動國防預算提升至GDP2%、部署長程反擊能力、強化西南諸島防衛等政策上獲得更充分的政治授權，「這對台灣周邊的安全環境而言，是正面且具建設性的發展」。在經濟安保面向，陳冠廷強調台日半導體供應鏈合作的戰略重要性。他指出，台積電在熊本升級量產3奈米先進製程，顯示台日雙方正將半導體合作從單純的商業投資提升為國家安全層級的戰略布局，「台灣的半導體實力與日本的產業韌性相互結合，形成的經濟安全網路，是雙方在面對地緣風險時最重要的共同資產」。陳冠廷表示，他在高市內閣成立後率民進黨青年局訪問日本時便已強調，台灣與日本共享的是民主價值，也是共同的未來願景。如今日本大選結果進一步確認了高市路線獲得民意支持，台灣應從情報交流、海巡合作、無人機供應鏈、民防韌性等具體面向，積極與日方推進實質合作，「台日關係已進入命運共同體的新階段，台灣要展現足夠的能力與準備，才能承接這個歷史性的機遇」。原文出處：快新聞／日大選結果抵定！自民黨「史詩級大勝」 陳冠廷：強化台日安全布局的關鍵時刻 更多民視新聞報導日本眾院大選即將結束 截止前一小時投票率出爐「52.11%」國共閉門談統一？傳鄭習會3月登場 蕭旭岑喊專家學者可作證：內容全是編造國防自主不是口號！海鯤號完成4次潛航測試 蔡英文：台灣有決心也有能力
竹苗等4縣市 低溫跌破6度
記者陳柏翰、張正量∕綜合報導 受寒流影響，宜蘭太平山翠峰湖一帶陸續出現…
梅花鹿遭圍網纏困亡 墾管處要權責單位清查尼龍網
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）網友在社群平台指稱，大量梅花鹿遭墾丁牧場周邊圍網纏困至死。墾管處今天表示，已派員至該處清除老舊尼龍圍網，明天邀集林試所等4個土地權責單位，全面清查尼龍繩圍網。
日本自民黨大勝！陳冠廷：強化台日安全布局的關鍵時刻
日本眾議院大選今（8）日投、開票，根據日媒所報導的開票結果，高市早苗所領導的自民黨取得單獨過半，甚至與日本維新會所組成的執政聯盟也可能突破2/3的席次。對此，民進黨立法委員陳冠廷表示，高市早苗以明確的安全戰略路線贏得選民授權，對台灣而言是強化台日安全布局的關鍵時刻，台灣應主動把握這個地緣戰略機遇，深化雙邊在區域安全與經濟安保領域的實質合作。
快訊／花蓮回憶少一味！32年「包心粉圓」震撼熄燈 網淚喊不敢置信
花蓮知名老店「花蓮包心粉圓」在地深耕32年，於今（8）日無預警宣告歇業，震驚無數在地鄉親與饕客。老闆娘感性透露，這是經過深思熟慮的決定，希望將未來時間留給自己好好休息。消息一出，隨即引爆網路熱議，臉書粉專湧入大量留言，網友紛紛哀號「童年回憶消失」，感嘆煉乳滋味成絕響。這間陪伴花蓮人成長的甜點老店熄燈，不僅是美食的逝去，也引發了對花蓮市區商圈變遷的討論，讓在地人感嘆街景再變，記憶中的老味道將成為永恆回憶。
瑪麗亞凱莉無酬獻唱「聲音過完美疑對嘴」 冬奧官方回應
「花蝴蝶」天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）獲邀擔任2026年米蘭冬奧開幕典禮演唱嘉賓，演出結束後，不少網友質疑瑪麗亞凱莉疑似唱「對嘴」，面對排山倒海而來的輿論，官方也做出回應。
Junior、夏語心道歉了！2人吐實情：沒主動求證
政治中心／周孟漢報導改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近日爭議不斷，除了劇組未獲林義雄家屬授權、導演被起底是當年警總發言人的後代，參演的女星李千娜的失言風波，更是引發全民怒火，當天出席記者會的藝人們也紛紛出面致歉。不過，同樣出演該部電影的Junior（韓宜邦）、夏語心卻遲遲保持沉默，2人社群也遭洗版，而在晚間2人也終於透過社群發表長文致歉。
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
獨家》九孔現身台北街頭揮毫 親口證實「新節目開張了」
九孔近期被民眾捕獲在台北街頭寫春聯，他今（8）日受訪透露，自己受資深製作人李慧蘭邀約合作推出個人外景，首集就是要他去街上寫春聯，他開心笑說：「如果觀眾喜歡我的作品，他們就可以在我身上貼紅點；而且我們是免費的，所以生意很好，有人拿車輪餅來換，拿奶昔來換，還有烏魚子。大家都很熱情，還有人說要拿孩子來換，我連忙說不要不要。」
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
66歲銀霞罕見露面！追悼前新聞局長邵玉銘 感慨去年才在榮總門口相遇
前行政院新聞局長邵玉銘曾於 1987 年代表政府宣布台灣正式解嚴，7 日病逝於台北榮民總醫院，享壽 87 歲。消息傳出後，資深民歌歌手銀霞第一時間在社群平台發文追悼，並曬出與邵玉銘的合照，感念這位見證並參與台灣民主轉型的重要人物，引發政媒圈與粉絲不捨。
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊