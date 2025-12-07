魏如萱和小21歲Ian還在一起！遠距離戀愛天天視訊 羞曝男友誇她漂亮

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

金曲歌手魏如萱（娃娃）今年7月公開認愛小她21歲的網紅男友Ian，不料卻爆出三角戀風波，遭疑介入對方與舊愛若盈的關係，戀情轉趨低調。相隔4個多月後，魏如萱昨（6）日出席活動時大方鬆口，坦言目前仍與Ian穩定交往，更透露兩人遠距離戀愛的甜蜜對話，感情似乎未受外界風波影響。

歌手魏如萱今年7月公開認愛小她21歲的網紅男友Ian，時隔4個多月，昨（6）日分享兩人遠距離戀愛的甜蜜對話。（圖／取自臉書／魏如萱waa wei）

根據《噓！星聞》報導，魏如萱透露，男友Ian目前人在紐約念書，兩人展開遠距離戀愛，她幾乎天天熬夜與男友視訊，讓她笑說黑眼圈都變深了。她坦言自己最近抱怨臉變腫，Ian卻反過來誇她很漂亮，甜蜜互動讓她當場害羞臉紅。即使分隔兩地，兩人仍會彼此報備行程，也約好寒假要一起去吃美食。

廣告 廣告

先前外界質疑魏如萱介入Ian和前女友若盈的戀情，她也因此一度告假電台工作，引發各界猜測。當時歌手蕭煌奇出面澄清，指魏如萱請假是為協助拍攝MV。直到Ian和若盈在IG上共同發布分手聲明，事件才逐漸平息。

感情之外，魏如萱的事業同樣忙碌。她將於明年2月7日、8日睽違3年重返台北小巨蛋，舉辦《怪奇的珍珠》巡迴演唱會。魏如萱表示，歷經多場演出磨練，對再次站上小巨蛋舞台更有把握，也期待男友Ian屆時能返台到場支持。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

更多FTNN新聞網報導

林憶蓮登簡單生活節開唱！抱病壓軸登台 「謝謝你們包容我」

范冰冰得獎後首發文！後台見獎座淚崩 導演揭無法來台原因曝簽證早已下來

F3＋五月天阿信＋周杰倫夢幻連動！MV彩蛋解析在這裡 首播破2500萬次觀看紀錄

