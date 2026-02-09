魏如萱嘉賓太大咖！王菲愛女現身小巨蛋 親曝：連前夫都要看

金曲歌后魏如萱（waa wei）於台北小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會。（圖／好多音樂提供）





金曲歌后魏如萱（waa wei）上週末連2日於台北小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會，第二天演出的最大看點，無非是好友竇靖童來擔任嘉賓，並透露自己的前夫也到現場。

魏如萱台北場以「懸浮半空躺唱」的震撼開場引爆全網討論，「因為小巨蛋的舞台都比之前的場地還要大，所以舞台其實有一些改變，包括開場原本是躺在蚌殼上倒著唱，但這一次旗艦場就改成懸浮在半空中躺著唱，歌單上面也有做調整。」

金曲歌后魏如萱演唱會聊到一路走來的心境轉折時數度哽咽。（圖／好多音樂提供）

延續首日濃烈情緒，魏如萱在舞台上「說說唱唱」，與整座小巨蛋觀眾談心，聊到一路走來的心境轉折時數度哽咽。演出尾聲，她感性向歌迷致謝，情緒一度潰堤，直言：「因為你們都沒有被影響」，感謝大家願意進場支持，「相信你們願意花時間坐下來聽我唱歌，我在你們心裡也是有重量的吧！謝謝你們願意讓我在你們心裡有一個重量，今年還有一點時間，希望如果跟我一樣快支持不下去、快要沒有力量的時候，都可以想到今天這個晚上。」

金曲歌后魏如萱《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會第二天邀請好友竇靖童擔任嘉賓。（圖／好多音樂提供）

《怪奇的珍珠》台北旗艦場第二天最大驚喜，則是好友竇靖童驚喜現身擔任嘉賓。其實早在《怪奇的珍珠》巡演初期、甚至還沒正式啟動前，魏如萱便在一次餐敘中親自向竇靖童提出邀請，對方幾乎沒有猶豫，立刻答應並特地空出檔期飛來台北。兩人曾合作多首單曲，這次終於一起站上小巨蛋舞台，合唱〈海月〉與〈可憐的東西〉，對魏如萱而言格外有意義，也讓鐵粉們感動不已。

在介紹嘉賓時，魏如萱 笑著對竇靖童說：「歡迎來到台北小巨蛋，妳知道嗎？今天有多少人是為了妳來的。」她接著分享，在嘉賓名單尚未公佈前，已經開始邀約朋友們來看演唱會，大家都回覆「好啊好啊，我看一下時間，再跟你說」，結果幾乎都沒有回應。

金曲歌后魏如萱《怪奇的珍珠》竇靖童擔任嘉賓，前夫搶著換票看。（圖／好多音樂提供）

沒想到嘉賓正式公布後，立刻開始收到很多回覆，魏如萱笑說，甚至有朋友原本買了7號的票，還特地傳訊來要求換成8號；更爆料有一位朋友問她怎麼沒有邀請我？，她回應「7號嘉賓是自然捲奇哥，8號是竇靖童，要看哪天？」，對方幾乎沒有猶豫，立刻回覆：「8號，謝謝！」臉上還帶著微笑，這位就是我的前夫，讓她忍不住笑說：「你知道嗎？大家真的都非常期待妳來小巨蛋開演唱會，到時候請嘉賓的時候不要忘記我喔！」

除了舞台上的玩笑互動，魏如萱也分享兩人的私下情誼。她回憶先前到北京時，曾受邀到竇靖童家中作客，還吃到了奶奶親手做的炸醬麵，「所以我現在只要看到童童，就會聞到炸醬麵的香味。」一句話讓全場再度笑成一片，也讓這段好友合體多了份溫暖又生活化的情感。

談到籌備與排練過程，魏如萱也分享了最溫馨的一幕。她透露這次演唱會加入舞者編制，排練時孩子也陪著一起到舞蹈教室，「回家之後他有模仿那些舞者跳舞給我看，我覺得很可愛。」這段私下日常，也成了她準備這場演唱會的重要力量。

至於演唱會中難度最高的部分，她坦言仍是小舞台演唱的挑戰，「小舞台要克服現場環境反彈的聲音，耳機裡的聽覺跟舞台上是完全不一樣的，需要非常大的提示音才有辦法唱。」為此團隊花了不少時間反覆調整，她也直言這是一次突破自我的挑戰。

唱到安可曲〈你啊你啊〉時，魏如萱再度分享創作心情，她說：「以為這首已經很心痛，沒想到還有更心痛，『我在紐約打電話給你』不是一發行就紅了，一年後才紅，我想我的歌需要醞釀。我要祝大家，以後要打給你喜歡的人，因為他都會接，想他也可以一直想啊，他一定會知道。」簡單卻深刻的話語，再次擊中歌迷內心。

魏如萱也分享前天總彩後，自己甚至站在「如果我是台下觀眾」的角度重新檢視演唱會節奏，「會覺得有一些flow好像可以更緊湊，所以有再開會討論，調整了一些曲目，讓整體氛圍更順、更乾脆。」至於希望歌迷記住哪一個畫面，她則溫柔地把答案留給每個人：「每一個人感受的樣子都不一樣，這一題就留給觀眾去感受。」

而走出小巨蛋的觀眾，也各自帶走屬於自己的《怪奇的珍珠》片刻-有人驚嘆她多次躺著演唱卻依舊氣息穩定、音準絲毫不晃；有人直呼現場聽感遠遠超越專輯版本，每一字一句都被處理得格外細膩；也有不少歌迷坦言，第一場在尾聲連續聽到〈你還是你嗎〉、〈你啊你啊〉、〈我在紐約打電話給你〉三首組曲時，情緒幾乎全面潰堤，眼淚止不住地落下，為這一夜畫下最真實、也最深刻的句點。



