魏如萱大方示愛陳綺貞 苦等一年半宣布重要喜訊

魏如萱邀請陳綺貞擔任上海演唱會嘉賓。（圖／好多音樂提供）

金曲歌后魏如萱日前在上海舉辦《怪奇的珍珠》演唱會，並邀請陳綺貞擔任嘉賓，兩大天后相隔11年再度同框合唱〈在不確定的世界裡〉，這首歌是陳綺貞寫給魏如萱的作品，兩人合拍MV還獲得金曲獎最佳音樂錄影帶。更令人興奮的是，相隔3年魏如萱宣布將於明年2月重返小巨蛋，讓歌迷們十分期待。

從彩排開始陳綺貞一開口，溫柔的第一句就讓現場所有人心臟停拍，全場瞬間安靜，魏如萱也直呼：「站在她旁邊我快石化了啦！」陳綺貞在台上真誠吐露：「這兩年音樂節演出改編了很多歌曲，但唯獨這首我都不太敢唱。因為這首好像就是屬於魏如萱的，或是屬於我和魏如萱的歌。」偶像站在身旁，魏如萱難得收斂調皮表示：「她是我的偶像，我真的不敢造次。」

廣告 廣告

而陳綺貞接下邀請後，認真聽遍了魏如萱所有的歌，發現〈香格里拉〉不論曲調或是歌詞的畫面感，都非常適合跟〈旅行的意義〉銜接，應該會讓觀眾驚喜，於是提出兩首接著唱的想法。由陳建騏負責編曲反覆調整後，終於完成這個全新版本『旅行里拉』於上海站首次公開。演唱時唱到「說不出你愛我的原因」，陳綺貞突然轉頭問魏如萱：「你愛我嗎？」魏如萱毫不猶豫大喊：「愛！」接著兩人便緊緊擁抱彼此。

今年魏如萱二封金曲歌后，其實從準備發行專輯《珍珠刑》起，經紀公司就開始持續申請台北小巨蛋，然而每次都遇上強敵成為候補。無數次申請歷時1年6個月，終於在今年順利取得檔期，正式宣布昇華再升級，全新巡演〈怪奇的珍珠〉台北旗艦場將於明年2月7、8日登場，門票11月29日中午12點KKTIX正式開賣。

魏如萱宣布明年2月在小巨蛋開唱。（圖／好多音樂提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨／屏東檢察長陳盈錦驚傳申請退休 法務部明年至少釋出4檢察長職缺

拖行學妹3層樓還割髮！施暴男學生家長「1理由」要求多體諒 網氣炸：別找藉口

發票開獎更新載具APP！ 網驚見工程師「落落長私人日記」