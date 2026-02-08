魏如萱小巨蛋合體竇靖童 抖出前夫為天后愛女拗票

魏如萱（右）、竇靖童合唱〈海月〉與〈可憐的東西〉。好多音樂提供



「金曲歌后」魏如萱今（2╱8）續攤小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會，驚喜邀王非愛女竇靖童擔任嘉賓，她爆料被1位朋友追問怎麼沒收到邀請？她回問：「7號嘉賓是自然捲奇哥，8號是竇靖童，要看哪天？」對方秒回「8號，謝謝」，「臉上還帶著微笑，這位就是我的前夫（隆宸翰）」。

談到邀竇靖童的契機，魏如萱透露其實早在還沒正式啟動巡演前，她在1次餐敘中親自向竇靖童提出邀請，對方幾乎沒有猶豫，立刻答應並特地空出檔期飛來台北，2人曾合作多首單曲，今則合唱〈海月〉與〈可憐的東西〉。

魏如萱（左）邀竇靖童擔任小巨蛋演唱會嘉賓。好多音樂提供

魏如萱笑著對竇靖童說：「歡迎來到台北小巨蛋，妳知道嗎？今天有多少人是為了妳來的。」接著分享在嘉賓名單尚未公布前，已開始邀約朋友們來看演唱會，大家都回「好啊好啊，我看一下時間，再跟妳說」，結果幾乎都沒有下文。

沒想到嘉賓正式公布後開始收到很多回覆，魏如萱笑說，甚至有朋友原本買了7號的票，還特地傳訊來要求換成8號，她對竇靖童說：「妳知道嗎？大家真的都非常期待妳來小巨蛋開演唱會，到時候請嘉賓的時候不要忘記我喔！」

而魏如萱也分享2人私下情誼，回憶先前到北京時曾到竇靖童家中作客，還吃到了奶奶親手做的炸醬麵，「所以我現在只要看到童童，就會聞到炸醬麵的香味」。逗樂歌迷。

