魏如萱小巨蛋演唱會11/27會員優先購、11/29 KKTIX開賣！時間地點、售票時間、票價座位一次看
二度奪下金曲歌后殊榮的「娃娃」魏如萱，正式宣布全新巡演《怪奇的珍珠》將於2026年2月7日、8日在台北小巨蛋連開兩場！她以柔韌又真摯的音樂語言，將愛與傷痛化作溫柔旋律，唱出屬於每個人心中的故事。這次全新巡演以「珍珠」為意象，象徵經歷破碎後依舊能閃耀光芒的靈魂。魏如萱表示，這是一次從脆弱到閃亮的自我成長旅程，她希望歌迷能在音樂裡找到療癒與勇氣。演唱會門票於11/27開放好多會員優先購、11/29全面開賣，勢必再度掀起搶票熱潮。魏如萱演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。
魏如萱小巨蛋演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/02/07（六）19:30
2026/02/08（日）17:00
演出地點：台北小巨蛋
魏如萱小巨蛋演唱會｜售票時間
【好多會員優先購】
售票時間：2025/11/27（四）12:00
售票平台：KKTIX
提醒：
(1) 需於 2025/11/19（三）18:00 前完成好多音樂官網免費會員註冊，購票時須輸入正確「好多會員編號」（大小寫須完全相同）。
(2) 優先購票僅開放票價 $4520／$4120／$3520／$3280／$2880
(3) 會員優先購僅限KKTIX網站購票、不開放機台購票。
(4) 每一組『好多會員編號』每場至多限購4張。
【全面啟售】
售票時間：2025/11/29（六）12:00
售票平台：KKTIX
魏如萱小巨蛋演唱會｜票價、座位圖
演出票價：$4520／$4120／$3520／$3280／$2880／$2280／$1980／$1680／$800
座位圖：
魏如萱小巨蛋演唱會｜必聽歌單
魏如萱以獨特的唱腔與細膩情感，擅長以歌詞訴說生活的細微片段，作品橫跨創作、詞曲與製作領域。她曾以《藏著並不等於遺忘》與《珍珠刑》勇奪金曲獎最佳國語女歌手。
新專輯《珍珠刑》收錄歌曲《怪奇的珍珠》
新專輯《珍珠刑》收錄歌曲《紙黏土》
新專輯《珍珠刑》收錄歌曲《跩》
新專輯《珍珠刑》收錄歌曲《你還是你嗎》
《彼個所在》
《你啊你啊》
《我在紐約打電話給你》
《香格里拉》
（影片來源：forgoodmusic、waawei YouTube，如遭移除敬請見諒）
