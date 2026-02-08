魏如萱小巨蛋票房不佳！首場觀眾席真實狀況曝光 淚喊會加倍奉還

記者鄭尹翔／台北報導

金曲歌后魏如萱本週末一連兩天於台北小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》演唱會，而昨日第一場開唱，也是她歷經近來風波後站上舞台，她在演出尾聲情緒潰堤，哽咽向歌迷致謝，直言：「謝謝你們來，因為你們都沒有被影響。」即使票房不如預期，首場觀眾席僅坐約8成，她仍誠懇表示，未來會用更多努力回報支持她的人。

魏如萱在小巨蛋開唱。（圖／好多音樂提供）

演唱會嘉賓邀來魏如萱過去所屬樂團「自然捲」的老戰友奇哥，久違同台互動充滿火花。奇哥一登台便打趣問她：「妳是不是在談戀愛？」魏如萱笑回：「還是要相信愛情啊！哪壺不開提哪壺啊？」輕鬆玩笑讓全場氣氛瞬間緩和，也展現兩人多年交情。

近來魏如萱因與小 21 歲網紅 Ian 交往，引發外界對其感情狀態的討論，甚至被捲入對方與前女友若盈的情感爭議，數月來成為網友熱議話題，演唱會票房也因此受到影響。她坦然面對外界聲音，在舞台上選擇用音樂回應一切。

談及這段時間的心境，魏如萱忍不住落淚表示：「我今天有很認真的唱，希望所有在生命中的錯誤，都有修正的機會。」她感嘆現代社會對人過於嚴格，似乎什麼都要求完美，卻忽略了每個人都可能犯錯、也值得重新來過。

演唱會後段，她感謝到場支持的親友與歌迷，直言「你們是我的力量」，並提到製作人陳建騏稱這是一場「第一名的演唱會」，讓她感受到被肯定的重量。面對票房壓力，她也向主辦單位喊話：「我欠你們的，都會加倍會回來。」在安可曲〈你啊你啊〉中，她以溫柔語氣祝福大家勇敢去愛，為演唱會畫下動人句點。

