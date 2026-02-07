魏如萱小巨蛋被傳票房慘淡「實際入座率曝光」小21歲男友Ian行蹤引關注

魏如萱7日在台北小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會，先前她歷經感情風波，形象受到重創，也傳出2/7、2/8的小巨蛋票房慘淡，經記者實地查看，現場入座率約八成。而她的男友 Ian，也在 IG 洩漏行蹤。

演唱會一開場，魏如萱自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺開唱〈隕石〉，宛如一顆不請自來、突如其來闖入世界的異物，震撼揭開《怪奇的珍珠》序幕。即使在懸空、躺唱的高難度狀態下，她的聲音依舊穩定且充滿情緒，唱功絲毫不受影響，讓全場粉絲又驚又喜。

魏如萱小巨蛋7日入座率曝光，空位多集中在三樓。（圖／記者林政平攝）

一度傳出票房慘淡的魏如萱演唱會，7日實地查看入座率約8成，空位多集中在票價較低的三樓區域，二樓與特區的入座狀況相對不錯。至於外界關注她的小男友 Ian 是否現身小巨蛋，1月初 Ian 才被目擊在台北幫她照顧孩子，7日查看 Ian 的 IG，打卡地點顯示他已回到冰天雪地的國外，但因為就只是一個限動，難以證明他的所在地。

魏如萱小男友Ian疑似不在台灣。（圖／翻攝IG）

唱完〈劣根〉後，魏如萱終於開口跟大家說話，這是她第五度站上台北小巨蛋舞台開唱，她感性表示：「我現在站在這裡，真的不是一件理所當然的事。」隨著先前的感情風波，加上有歌迷在 Threads 爆料遭魏如萱封鎖，她的形象受到不小衝擊。

魏如萱坦言：「這段時間我真的不知道話應該怎麼說才好。」說到這裡，她停頓了約五秒，接著表示：「所以我覺得，把想說的話都放在歌裡面。我想你們一定都是喜歡音樂的吧，那我們就好好享受今天這個晚上吧！」最後她也苦笑說，自己其實是個很愛說話的人，如果話變少，大家應該也會覺得很奇怪。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導