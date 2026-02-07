魏如萱小巨蛋開唱！超大咖天后驚喜送上祝福 男友IAN未見蹤影

記者鄭尹翔／台北報導

魏如萱在小巨蛋開唱。（圖／好多音樂提供）

兩屆金曲歌后魏如萱（waa wei）今（7 日）於台北小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會，一連兩天盛大開唱，吸引萬名歌迷湧入朝聖，現場氣氛自開場瞬間引爆。演唱會後台花籃幾乎擺滿整個空間，來自田馥甄、林志玲、賈靜雯與修杰楷夫婦、楊丞琳、王彩樺、吳申梅等圈內好友的祝福格外吸睛，不過外界關注的男友 IAN 則未見送花或現身，引發討論。

這也是魏如萱第五度站上台北小巨蛋舞台，演唱實力與舞台規模皆再度升級，展現更成熟、也更自由的舞台狀態。首場演出更驚喜邀請自然捲奇哥合體開唱，讓資深鐵粉感動不已，尖叫聲不斷。多年來持續進化的音樂能量，讓她在小巨蛋舞台上，依舊能唱出屬於自己的怪奇與浪漫。

演唱會一開場，魏如萱自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺演唱〈隕石〉，震撼揭開《怪奇的珍珠》序幕。即便在高難度懸空狀態下，她的歌聲依然穩定、情緒飽滿，讓全場萬名觀眾又驚又喜，驚呼聲此起彼落，直呼「waa 女神氣場太強」。

《怪奇的珍珠》巡迴演唱會自去年專輯《珍珠刑》推出後正式展開，足跡走遍內地與澳洲，場場累積亮眼口碑。此次回到台北舉辦旗艦場，被視為整趟巡演的高光時刻，無論在音樂編排、舞台美術或敘事結構上皆全面升級，整體舞台以「回」字形結構設計，結合燈光、雷射與視訊，層層堆疊出怪奇又魔幻的視覺世界。

