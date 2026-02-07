魏如萱小巨蛋開唱「疑受戀情影響」 自曝：不知道話怎麼說

金曲歌后魏如萱（waa wei）小巨蛋開唱，自小巨蛋頂樓垂吊而下。（圖／好多音樂提供）





金曲歌后魏如萱（waa wei）今（7日）於台北小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會，一連兩天盛大開唱，第五度站上小巨蛋舞台，但疑似和先前戀愛爭議有關，此次現場票房約8成滿，不過魏如萱無論演唱實力或舞台規模皆再度升級，展現截然不同層次的舞台能量。

魏如萱去年大方認愛小21歲男友Ian，不過卻因Ian和前任的關係，意外引發爭議，隨後經紀公司也分別說明，強調了沒有介入他人感情，而爭議過後，小倆口目前分隔兩地，但感情相當甜蜜，今日演唱會Ian在美國並未現身。

演唱會一開場，魏如萱自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺開唱〈隕石〉，宛如一顆不請自來、突如其來闖入世界的異物，震撼揭開《怪奇的珍珠》的序幕。即使在懸空、躺唱的高難度狀態下，她的聲音依舊穩定而充滿情緒，唱功絲毫不受影響，讓全場粉絲驚呼聲此起彼落。

魏如萱在第一段演出後，說道：「小巨蛋！嗨！這是我第五次登小巨蛋，我第一次站在這裡時候，就是很想證明，站在這裡不是一件理所當然的事情，我這段時間已經不知道話怎麼說才好」，接著也停頓了約5秒時間，才表示自己已經把想說的話都放在歌裡面，相信歌迷都是喜歡音樂，讓大家都好好享受這個晚上。

接著魏如萱說自己是一個很愛說話的人，「如果我今天話講的很少你們是不是會覺得很奇怪」，台下喊「會」，而她覺得有點冷，並穿上了灰色大衣型的外套，並搭配了粉色皮帶點綴，從本來開V露腿的性感造型，轉換成比較時尚女伶的風格，雖然台下觀眾直呼：「穿太多」，不過魏如萱則表示是造型師的用心，並繼續帶來歌曲。

《怪奇的珍珠》台北旗艦場在舞台美術、燈光與視訊設計上呈現出異常炫爛的視覺效果，畫面層層堆疊、目不暇給。整體舞台以「回」字形結構貫穿，結合燈光、雷射與影像，隨著歌曲不斷變換角度，時而完整鋪展、時而透視簍空，不僅完整揭示「怪奇的珍珠」主題，也巧妙融合潮流語彙、科技感與人文美學，讓視覺成為情緒敘事的一部分。



