魏如萱戀上小21歲男友！遭爆小帳護戀情嗆網友 發2點聲明澄清

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

魏如萱爆出熱戀小21歲的網紅Ian後，傳出是介入Ian與女友若盈的第三者，雖然她發出聲明澄清，但似乎輿論持續發酵，這段感情還一度爆出是「夏日限定」，近來則是傳出魏如萱為了止損，把邀請Ian擔任MV男主角的鏡頭全都剪掉，刪除愛的證據，以及用Threads小帳回覆網友，暗指Ian與若盈的感情本來就不穩定，針對此事，魏如萱所屬的好多音樂，於今（17）日稍早發出聲明反擊。

魏如萱透過經紀公司發出聲明澄清。（圖／翻攝魏如萱臉書）

好多音樂提到，對於爆料內容有許多不實之處，因此發出2點聲明澄清，一是對於Ian演出〈劣根〉MV後，為了不影響音樂作品，所以將鏡頭全部重剪，聲明強調，魏如萱與Ian在拍攝MV前不認識，「該MV已於今年九月在各大KTV正式上架播映，並未如周刊報導所稱還在進行刪減、修改或重新剪輯之情事而未公開，相關說法與事實不符。」

至於小帳一事，好多音樂在聲明提到：「本公司在此鄭重澄清，該帳號絕非藝人魏如萱本人所屬，相關揣測與指控皆屬不實。」至於其他傳聞，已經對藝人與團隊造成困擾，因此希望外界能停止傳播不實消息，避免造成誤解。

魏如萱與Ian爆出戀情後，事件鬧得沸沸揚揚。（圖／資料照）

好多音樂 聲明如下：

一、報導中所提及之〈劣根〉MV，兩人在拍攝前並不認識，該MV已於今年九月在各大KTV正式上架播映，並未如報導所稱還在進行刪減、修改或重新剪輯之情事而未公開，相關說法與事實不符。

二、關於報導指稱藝人擁有並經營「小帳」一事，本公司在此鄭重澄清，該帳號絕非藝人魏如萱本人所屬，相關揣測與指控皆屬不實。

本公司對於未經查證之報導內容，已對藝人及團隊造成困擾，深表遺憾，亦懇請各界停止散播不實訊息，以免造成進一步誤解。

特此聲明。 好多音樂

