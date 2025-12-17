魏如萱戀小21歲男友！遭爆開小帳護愛 公司澄清：絕非本人

魏如萱公司發聲明澄清不實報導。（圖／好多音樂提供）

金曲歌后魏如萱先前爆出熱戀小21歲的網紅Ian，又被暗指是介入Ian與女友若盈的第三者，不過魏如萱跟小男友的感情沒有受影響，先前受訪還甜蜜表示兩人關係穩定。但近日有媒體報導魏如萱為了不讓輿論繼續發酵，將與Ian合作MV中男方的鏡頭都剪掉，還在Threads用小帳回應網友護愛。對此，魏如萱所屬的好多音樂發出澄清聲明，稱報導內容不實。

好多音樂表示報導中提及的〈劣根〉MV，魏如萱與Ian在拍攝前並不認識，「該MV已於今年九月在各大KTV正式上架播映，並未如報導所稱還在進行刪減、修改或重新剪輯之情事而未公開，相關說法與事實不符。」

關於小帳，好多音樂也澄清：「該帳號絕非藝人魏如萱本人所屬，相關揣測與指控皆屬不實。」並說：「本公司對於未經查證之報導內容，已對藝人及團隊造成困擾，深表遺憾，亦懇請各界停止散播不實訊息，以免造成進一步誤解。」

