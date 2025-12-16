魏如萱捲小三風波！「小帳護愛」被挖出 疑重剪定情MV止損

魏如萱與小21歲lan的戀情受到關注。（圖／翻攝自魏如萱臉書）

金曲歌后魏如萱日前捲入與男模Ian的三角戀爭議，被指介入Ian與女友若盈的感情，形象受到重創，網友批評聲浪不斷。據悉，為止損形象與風波延燒，魏如萱疑似緊急將與Ian共演的MV內容全面刪改，重剪定情畫面，企圖讓作品回歸焦點，消息曝光後再度掀起網路熱議。

據《鏡週刊》報導，魏如萱原本因對小21歲的Ian產生好感，邀請對方共同拍攝音樂錄影帶，作為深化關係的契機。未料戀情曝光後，被外界視為「知三當三」，導致原定MV未能如期公開，目前尚未發布。傳出她已私下要求將男方鏡頭全數刪除，進行重新剪接，試圖冰封戀情的直接證據。

事件延燒之際，網友也發現疑似為魏如萱本人所持有的社群小帳在Threads上出現，留言回應多篇與她相關的討論，語氣直白且使用大量第一人稱，引發關注是否為當事人親自出面回應爭議。其中一則回覆提到：「說別人影響感情生活前，先看看那段感情本來穩不穩」，暗示Ian與若盈的關係早有裂痕，魏如萱稱「不過是接住了一顆早該掉下來的球」。

魏如萱疑似用小帳回應網友。（圖／翻攝Threads）

該帳號在另一篇留言中強硬表示：「我四十幾歲，腦袋清楚、身體健康、愛得起也放得下」，並反嗆網友酸言酸語，態度堅定護愛，引發網友猜測該帳為魏如萱本人經營。有眼尖網友指出，該帳號僅針對魏如萱相關貼文回應，留言頻率與內容皆高度吻合當事人語氣與個性。

而在日前的「簡單生活節」演出中，魏如萱也曾公開表示，會封鎖網路上攻擊她的網友，反問：「不喜歡我還特地留言幹嘛？」顯示她面對輿論壓力選擇直球回應。

