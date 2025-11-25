魏如萱明年2月重返小巨蛋 歌迷好期待

記者王丹荷／綜合報導

金曲歌后魏如萱日前在上海舉辦《怪奇的珍珠》演唱會，邀請陳綺貞擔任嘉賓驚喜登台，兩大天后相隔11年再度同框合唱陳綺貞寫給魏如萱的〈在不確定的世界裡〉，當時2人合拍ＭＶ還獲得金曲獎最佳音樂錄影帶，更令人興奮的是，魏如萱宣布將於明年2月重返臺北小巨蛋，消息一出讓歌迷們期待不已。

從彩排開始陳綺貞一開口，溫柔的第1句就讓現場所有人心臟停拍，全場瞬間安靜、眼眶集體泛淚，魏如萱也說：「站在她旁邊我快石化了啦！」陳綺貞在台上真誠吐露：「這2年音樂節演出改編了很多歌曲，但唯獨這首我都不太敢唱。因為這首好像就是屬於魏如萱的…或是屬於我和魏如萱的歌。」面對偶像站在身旁，魏如萱難得收斂調皮表示：「她是我的偶像，我真的不敢造次。」

陳綺貞接下邀請後，認真聽遍了魏如萱所有的歌，發現〈香格里拉〉不論曲調或是歌詞的畫面感都非常適合跟〈旅行的意義〉銜接，應該會讓觀眾驚喜，於是提出2首接著唱的想法。由陳建騏負責編曲反覆調整後，終於完成這個全新版本〈旅行里拉〉。演唱到「說不出你愛我的原因」一句，綺貞突然轉頭問：「妳愛我嗎？」魏如萱毫不猶豫大喊：「愛！」更緊緊抱住陳綺貞。

今年魏如萱二封金曲歌后，去年上半年準備發行專輯《珍珠刑》時，經紀公司就開始持續申請台北小巨蛋，然而每次都遇上強敵成為候補。無數次申請歷時1年6個月，終於在今年順利取得檔期，正式宣布昇華再升級，全新巡演《怪奇的珍珠》臺北旗艦場2026年2月7日、2月8日臺北小巨蛋，雙日齊發，她信心滿滿地說：「經過前面幾場巡演，我已經更熟練，回到小巨蛋我有把握表現得更好。」門票11月29日中午12點KKTIX正式開賣。

魏如萱（左）、陳綺貞相隔11年再度合體。（好多音樂提供）

陳綺貞（右）擔任魏如萱上海演唱會嘉賓。（好多音樂提供）