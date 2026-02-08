魏如萱曝摯愛在台下 竇靖童省話求饒：唱歌吧！
金曲歌后魏如萱（娃娃）第5度站上小巨蛋舞台，8日迎來第2場「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會。邀請好友竇靖童擔任嘉賓，娃娃自爆眾多親友都是為了看竇靖童而來，前夫更為此換票，逗笑全場。
內向的竇靖童爽快答應當嘉賓，義氣撥空飛到台北。兩人坐在沙發上登場合唱〈海月〉後，竇靖童顯得相當緊張，在台上扮起「省話一姐」。娃娃大方向她預約：「下次來小巨蛋開唱，記得找我當嘉賓喔。」竇靖童緊張得一度說不出話，「我第一次做演唱會嘉賓，就是給你做，那次真的超緊張。剛上台前，我還跟她說『好像沒有那麼緊張』，結果一上台就...。」
娃娃忍不住虧她：「你現在是不是很想趕快唱歌、趕快下去？」竇靖童招架不住，只能無奈地說：「我們唱歌吧。」再度讓現場粉絲大笑，兩人接著合唱〈可憐的東西〉滿足台下粉絲。
演唱會中段，娃娃走下台與粉絲互動，還點名VIP嘉賓陶晶瑩熱舞，陶晶瑩也相當配合，撥弄秀髮扭動身姿，展現性感魅力。娃娃也祝福全場找到對的人，鼓勵大家「還是要相信愛情」。她還點名自己的摯愛「寶貝兒子路易」，連兩天都到場力挺，「他看完演唱會就愛上我了，愛你。」
其他人也在看
民眾控墾丁社頂梅花鹿困圍網亡 墾管處：早期所圍現已改良
有民眾控訴，墾丁社頂部落幾乎看不到梅花鹿，原因是許多梅花鹿都被墾丁牧場附近的圍網困住甚至死亡。墾管處回應，這些圍網大多是早年相關單位，預防梅花鹿啃食農作物所圍，近年已經改為比較安全的菱形鐵絲網。
雲林口湖魚三寶迎春節
雲林縣政府攜手小農聯盟福利中心，七日於台六一線公路口湖休息站舉辦「來口湖馬上幸福︱口湖魚三寶推薦記者會」，主打烏魚子、鰻魚及台灣鯛等雲林在地特色水產。縣長張麗善邀請春節連假行經台六一線的用路人，不妨進站歇腳選購，將最優質、最新鮮、最具年節意象的雲林農漁產品帶回家，送禮自用皆幸福滿滿。記者會現場熱鬧登場，縣長張麗善與台灣在地農經整合協會執行長吳瑞忠、公路局雲嘉區養護工程分局副分局長黃秋揚，運用雲林在地食材烏魚子、番茄及小黃瓜等，親手製作創意料理「果漾烏金串」，分享雲林農漁產的多元風味。現場並展演以台灣鯛為主食材的「龍騰馬躍雙鮮鍋」、烏魚子米糕及蔬果鰻鰻等佳餚。 ...
墾丁牧場宿舍圍網成"梅花鹿墳場" 驚見約20具梅花鹿遺骸
南部中心／綜合報導墾丁國家公園復育梅花鹿有成，但卻有民眾在墾丁牧場宿舍後方的圍網底下，有大約二十具的梅花鹿遺骸，痛批牧場設置圍網，成為梅花鹿殺手，公鹿的角一旦被網子勾到，就無法脫身，只能等死。墾管處表示，這是十多年前牧場保護高位珊瑚確而設置的，已經馬上派員拆除。
新年吉祥話玩諧音哏! 馬年創意紅包袋.春聯受歡迎
財經中心／唐詩晴、廖文璞 台北報導新年不準備幾句吉祥話，怎麼討紅包，但除了傳統吉祥話，愛玩創意的現代人，也把時事梗、諧音梗，發揮在春聯、紅包袋上，馬上有錢、馬上爆富，道出大家心聲，寫上爸爸的血汗錢、別看了，媽媽會拿走，更是讓不少人看了差點噴笑。書畫家大筆揮毫，玻璃窗外，吸引不少民眾圍觀，用隸書寫下創意復合字，成了過年最棒祝福。書畫家翁瑞昌（黑貓）：「民視馬上收視長紅。」寫有「紅包一到手，媽媽就拿走」引起許多民眾共鳴。（圖／民視新聞）春節說吉祥話討好彩頭，但台灣人最愛的時事、諧音梗，刻在骨子，也變成創意春聯和紅包袋。書畫家翁瑞昌（黑貓）：「從從容容、游刃有餘。」另外還有來都來了、爸爸的血汗錢、媽媽盡量花、兒子存很久、省點花，用肝換來的、數錢數到手抽筋，馬上暴富、馬上富貴，讓人忍不住都跟著念出來，很有共鳴。民眾：「紅包一到手媽媽就拿走，（很有記憶點？）很有記憶點，孝敬老母也不錯啊，就比較我們台式的那種說法。」民眾：「老婆隨便花老婆隨便花，（趁機向老公喊話？）對，老婆要隨便花然後要多一點。」民眾：「紅包一到手媽媽就拿走最有共鳴，然後我覺得也很有創意就是是手寫的，之前在日本有買了一個馬年的紅包，現在回來台灣看超級漂亮，超級多選擇然後我覺得有點後悔太早買了，我覺得諧音梗真的很好很有創意，（打中台灣人？）對對對。」書畫家翁瑞昌提筆祝賀民視新聞收視長紅。（圖／民視新聞）不光書法字，馬力驚人、馬力十足，各種馬年專屬祝福，襯托馬的墨水畫，更有生命力起來，各種創意，出自原本是進口布料商的書畫家黑貓，被咖啡廳朋友找來辦畫展、擺春聯創作，意外成為春節應景文創商品。書畫家翁瑞昌（黑貓）：「字句也都自己每一年想新的，大家覺得比較不一樣比較特別，買回去就是今年會有不一樣的春聯這樣子，我都寫不一樣的重複的很少，所以今年的反應比去年好一點。」民俗專家蔡上機：「開運用的紅包袋，當然不宜出現那一些，跟吉祥比較具反面的文字，袋子當然能夠留越久越好，留一整年放在家裡的櫥櫃裡面或是抽屜，枕頭底下都可以。」打破傳統框架的新創意，滿足需求，也意外受到民眾歡迎，不過民俗專家蔡上機也補充，過年包紅包泛指「壓歲錢」，由來是古代民俗傳說，每到年末最後一晚，會有稱為夕獸的妖怪出現作祟，擄走老人小孩，所以這夕獸妖又稱為「祟獸或「歲獸」；家裡會讓老人小孩盡快早早去睡覺，留下壯丁守夜過當晚過年，以抵禦夕獸，稱為「守祟」，而衍稱為「守歲」。壯丁們會在家門外用竹子燃燒發出巨響和熊熊烈火，即現在稱為的炮竹，加上五行屬火的「火攻」，來驅魔避邪、降妖除魔。五行火為紅色，並以紅色袋子裝著錢幣，放在小孩老人的床頭或枕頭下，以抵禦祟獸（歲獸）的侵害，做為趨吉避凶、驅魔避邪的開運物，稱為「壓祟錢」（壓歲錢），鎮壓祟獸及讓來年平安順利，而屬火紅色的袋子，成為民俗之通用，俗稱的紅包袋。後來，為了吉祥討喜，衍生許多裝置及書寫印製上的吉祥語言文字或符錄，例如「財、富、福、祿、壽、貴、旺、發、吉祥、平安、健康」等諸如此類的符文。配合專業風水開運，因2026年北斗七星第一星是全星群中影響地球的放射能量最強烈，2026年稱為走「第一星」（第一運），所以，地表上五行屬金的能量，稱為「生氣」。可以好帶運來、驅逐走厄運，讓好運生生不息，同時可以招財、招貴人、好桃花。而五行金，顏色為白銀色，造型為四方型，素材為金屬，易經數字4或9。因而，可以到坊間市面上選購，四方金屬材料銀白色的紅包袋。裝入屬金的銀白色10元銅板，個位數4或9枚。放在臥房面積的北方或西南方，2026年生氣所落的位置，放置4或9天收起來。將其錢母，存入投資理財的銀行帳戶，或買樂透彩，或分放在家裡重要的櫥櫃抽屜、玄關、梳妝台、金庫保險箱、廚房，床頭、床頭邊櫃或枕頭底下等重要風水位置，或放在行動財庫隨身錢包裡，一整年不花費。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。原文出處：新年吉祥話玩諧音哏! 馬年創意紅包袋.春聯受歡迎 更多民視新聞報導遭豬肉販嗆長者政見不夠具體 黃國昌稱：他是蘇巧慧的支持者蘇巧慧在線等！國民黨新北提名卡關 黃國昌：過度臆測無助藍白合在野「擋軍購」關稅恐升至25%？黃國昌：依民主程序攤在陽光下審議
前夫也愛王菲女兒！魏如萱公開揭曉與竇靖童不為人知秘密
魏如萱「怪奇的珍珠」台北小巨蛋演唱會今（8日）第2場，邀來好友竇靖童驚喜擔任嘉賓。其實早在巡演初期、甚至還沒正式啟動前，魏如萱便在一次餐敘中親自向竇靖童提出邀請，對方幾乎沒有猶豫，立刻答應並特地空出檔期飛來台北。
墾丁驚見梅花鹿墳場！尼龍網奪命「500米20具屍」 墾管處急回應
墾丁國家公園傳出駭人「梅花鹿墳場」，社頂居民拍攝影片顯示，多隻梅花鹿遭到牧場設置的尼龍圍網困住，最後因無法掙脫而變成白骨，短短500公尺遺體就多達20具，直言「盜獵的一槍斃命，還比這種凌遲等死仁慈多了」。對此，墾管處今（2/8）表示，尼龍圍網是早年情況，已陸續更換較易脫身的「菱形鐵絲網」。
達賴喇嘛辦否認與愛潑斯坦曾有往來
隨著美國司法部近期解密大量愛潑斯坦案相關文件，西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的名字被發現多次出現在文件之中。這一發現隨即引發了社交媒體和部分媒體的強烈關注。達賴喇嘛辦公室周日（2月8日）發表嚴正聲明，堅決否認與愛潑斯坦有任何私人會面或互動。
快訊／花蓮回憶少一味！32年「包心粉圓」震撼熄燈 網淚喊不敢置信
花蓮知名老店「花蓮包心粉圓」在地深耕32年，於今（8）日無預警宣告歇業，震驚無數在地鄉親與饕客。老闆娘感性透露，這是經過深思熟慮的決定，希望將未來時間留給自己好好休息。消息一出，隨即引爆網路熱議，臉書粉專湧入大量留言，網友紛紛哀號「童年回憶消失」，感嘆煉乳滋味成絕響。這間陪伴花蓮人成長的甜點老店熄燈，不僅是美食的逝去，也引發了對花蓮市區商圈變遷的討論，讓在地人感嘆街景再變，記憶中的老味道將成為永恆回憶。
板橋花市 年前延長營業
記者吳瀛洲∕新北報導 農曆春節將至，新北市板橋民生高架橋下「板橋花市」…
一週天氣三段式變化！週三變天週四回穩 氣象署：除夕冷空氣再報到
[Newtalk新聞] 春節腳步接近，未來一週天氣將呈現三階段變化，先暖後冷再回溫。週二各地氣溫短暫回升，但週三起冷空氣南下，北台灣轉為濕涼。氣象署指出，這波冷空氣將影響至週四清晨，隨後小年夜全台大幅回暖，但除夕至初二東北季風增強，北部將再轉涼有雨，提醒民眾留意衣物增減。 氣象署說明，10日(週二)各地氣溫回升，但早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大。天氣方面，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣溫預測方面，西半部、宜花及澎湖低溫約12至15度，台東16度，金門11度，馬祖9度；高溫部分，北部可達22度，中部及東半部22至24度，南部26度，外島澎湖及金門18度，馬祖14度。 針對週中天氣變化，氣象署表示，11日(週三)至12日(週四)清晨，受鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部氣溫稍下降，其他地區早晚亦偏涼。降雨熱區主要在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島，有局部短暫雨，大台北地區及北部山區則有零星短暫雨，其他地區維持多雲到晴。 氣象署進一步強調，12日白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫將回升，但早晚仍偏涼；屆時東半部地區及恆春半島仍有局部短暫
北捷大安森林公園、善導寺站連傳火警 男躲廁所縱火遭逮
台北捷運大安森林公園站今天（8）日上午11點53分傳出火警，據初步調查，為男廁雜物起火燃燒，冒出陣陣黑煙，嚇壞許多站內乘客，警消人員獲報後，立刻前往現場救援，所幸未造成人員傷亡，詳細起火原因仍待調查釐清。
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
獨家》九孔現身台北街頭揮毫 親口證實「新節目開張了」
九孔近期被民眾捕獲在台北街頭寫春聯，他今（8）日受訪透露，自己受資深製作人李慧蘭邀約合作推出個人外景，首集就是要他去街上寫春聯，他開心笑說：「如果觀眾喜歡我的作品，他們就可以在我身上貼紅點；而且我們是免費的，所以生意很好，有人拿車輪餅來換，拿奶昔來換，還有烏魚子。大家都很熱情，還有人說要拿孩子來換，我連忙說不要不要。」
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
捐《世紀血案》片酬！李千娜道歉聲明「這3字」網批：超沒禮貌
娛樂中心／巫旻璇報導改編自真實案件「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒，演員李千娜日前因受訪時一句「可能沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」引發外界質疑淡化悲劇，引爆輿論批評。事件延燒後，她稍早發表聲明致歉，強調對言論造成的傷害深感抱歉，並承諾反省與檢討。
《世紀血案》道歉來不及了！陳水扁表態「不要看」：看你多會拍自己欣賞
電影《世紀血案》稱改編自台灣慘痛的事件「林宅血案」，但卻未獲得前立委林義雄及家屬同意，演員李千娜還稱，「可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖」，引起網友抵制拒看。李千娜今（7）日道歉並承諾捐出片酬。對此，美麗島事件的辯護律師、前總統陳水扁直呼，拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了，「就不要去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。
S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在
大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。蔡維歆