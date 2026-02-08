魏如萱曝摯愛在台下 竇靖童省話求饒：唱歌吧！

魏如萱（左）邀好友竇靖童登小巨蛋演唱會擔任嘉賓。（好多音樂提供）

金曲歌后魏如萱（娃娃）第5度站上小巨蛋舞台，8日迎來第2場「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會。邀請好友竇靖童擔任嘉賓，娃娃自爆眾多親友都是為了看竇靖童而來，前夫更為此換票，逗笑全場。

內向的竇靖童爽快答應當嘉賓，義氣撥空飛到台北。兩人坐在沙發上登場合唱〈海月〉後，竇靖童顯得相當緊張，在台上扮起「省話一姐」。娃娃大方向她預約：「下次來小巨蛋開唱，記得找我當嘉賓喔。」竇靖童緊張得一度說不出話，「我第一次做演唱會嘉賓，就是給你做，那次真的超緊張。剛上台前，我還跟她說『好像沒有那麼緊張』，結果一上台就...。」

廣告 廣告

娃娃忍不住虧她：「你現在是不是很想趕快唱歌、趕快下去？」竇靖童招架不住，只能無奈地說：「我們唱歌吧。」再度讓現場粉絲大笑，兩人接著合唱〈可憐的東西〉滿足台下粉絲。

演唱會中段，娃娃走下台與粉絲互動，還點名VIP嘉賓陶晶瑩熱舞，陶晶瑩也相當配合，撥弄秀髮扭動身姿，展現性感魅力。娃娃也祝福全場找到對的人，鼓勵大家「還是要相信愛情」。她還點名自己的摯愛「寶貝兒子路易」，連兩天都到場力挺，「他看完演唱會就愛上我了，愛你。」

更多中時新聞網報導

羽球》羽球亞團賽 我女將完封新加坡 挺進8強

詹雅雯登《一級棒》飆金曲

康康除夕開金口 嚷合音太整齊