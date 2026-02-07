魏如萱最愛的男人來了！5度攻蛋票房數次告急 見入座率吐心聲

【緯來新聞網】「金曲歌后」魏如萱今（7日）於台北小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》演唱會，在開賣前就因票房不如預期，在網上造成話題，她也曾發文小吐心聲，而今晚現場約8成滿，小男友Ian則回到美國，不過最重要的男人、兒子路易老早進場支持媽媽。唱了4首歌後，她或許有點委屈，數次深呼吸：「我這段時間，已經不知道話要怎麼說才好。」

魏如萱從蛋頂垂釣開唱。（圖／好多音樂提供）

演唱會一開場，魏如萱自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺開唱〈隕石〉，震撼揭開《怪奇的珍珠》的序幕。即使在懸空、躺唱的高難度狀態下，她的聲音依舊穩定而充滿情緒，唱功絲毫不受影響。



魏如萱自從和小21歲男友Ian認愛後，不管年紀差或是疑似小三疑雲等紛擾，使得一些粉絲無法接受，又加上她平時偶而的直率發言，各種原因都銳減掉她不少人氣，進而影響到演唱會票房，這點想必她很有感觸。

魏如萱不知話該如何說才好。（圖／好多音樂提供）

當第一段內容演出結束後，面帶哀愁表示：「這是我第5次來小巨蛋了，我第一次站在這裡就是很想證明，我現在覺得，站在這裡不是一件理所當然的事情，我這段時間已經不知道話要怎麼說才好，所以我覺得把想說的話都放在歌裡，我想你們一定都是喜歡音樂的吧？那我們就好好享受今天的這個晚上吧！」台下歌迷用力掌聲給予鼓勵。



《怪奇的珍珠》台北旗艦場在舞台美術、燈光與視訊設計上呈現出異常炫爛的視覺效果，畫面層層堆疊。整體舞台以「回」字形結構貫穿，結合燈光、雷射與影像，隨著歌曲不斷變換角度，時而完整鋪展、時而透視簍空，不僅完整揭示「怪奇的珍珠」主題，也巧妙融合潮流語彙、科技感與人文美學，讓視覺成為情緒敘事的一部分。

