魏如萱演唱會滯銷！深夜發文吐心聲「沒有要假裝」 網酸：情勒系歌手

娛樂中心／綜合報導

歌手魏如萱將於2月7日、8日連兩天登上台北小巨蛋，舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會，不過售票進度卻傳出壓力。根據售票系統顯示，目前僅最便宜的880元與1680元票區完售，其餘票價區仍有空位，銷售狀況不如外界預期。對此，魏如萱昨（22日）深夜在社群平台發出長文，向歌迷真情喊話，盼能邀請願意「坐下來聽她唱歌的人」走進小巨蛋。

魏如萱在貼文中坦言，「老實說，在這個時間點開演唱會，並不容易」，指出接近農曆年、生活節奏混亂，加上現今娛樂選擇多元，「大家有太多事情要顧、太多地方要去」，她並未假裝這些現實不存在，但也正因如此，更想把這場演唱會做到最好。她強調，這不是一場追求熱鬧或流行速度的演出，「也不是要你一定要來支持誰」，而是希望在2月第一個週末的夜晚，讓願意放下手機、坐下來的人，一起聽那些在日常中不容易被聽見，卻精緻而飽滿的聲音。

廣告 廣告

魏如萱「怪奇的珍珠」台北站演唱會票仍沒賣完。（圖／好多音樂提供）

她也寫道，如果有人最近覺得世界太吵、不知道該如何與這個時代相處，這場演唱會「沒有答案，但我會很認真的唱」，並直言自己不確定會有多少人進場，但「只要你來，這場演唱會就有要唱給你聽的歌」。貼文最後，她感性表示，「如果那天你坐在台下，我會知道你為什麼來」，並再次邀請歌迷2月7日、8日於台北小巨蛋相見。

然而，該篇長文曝光後，也在網路上掀起兩極討論，有網友不忍表示「曾經我很愛魏如萱 但她現在被我歸類在 『不情勒好像會死』的分類裡同分類的還有楊丞琳」，認為他的文章表面看似在向粉絲喊話，但文字卻富有濃厚的情勒異味。

更多三立新聞網報導

洪詩露面哭了！自願顧失智公公遭酸「在沒愛家庭長大」 淚崩心疼父母

姚淳耀下半身突起！合體郭書瑤「生理反應外洩」 認了：有塞東西進去

獨家／徐亨宣布找到工作了！還款計劃曝光「邊做兼抵債」

獨家／徐亨「昔欠2億」債主現身「一認識跟她就借錢」：還不出我也認了

