魏如萱熱戀小21歲男友！爆開小帳護愛 經紀公司2聲明澄清

魏如萱近日遭爆開小帳護愛開嗆網友。（圖／翻攝自魏如萱IG）





金曲歌后魏如萱日前大方認愛小21歲男友Ian，小倆口目前分隔兩地，天天透過視訊傳情，感情相當甜蜜，昨（16）日週刊爆料，魏如萱先前邀請Ian拍攝MV深化交流，為了不讓作品失去焦點，緊急將Ian的鏡頭全都拉掉重剪，更疑似開小帳親自回擊網友，暗指Ian和若盈的感情本來就有問題，對此，魏如萱也透過經紀公司「好多音樂」強硬發布聲明。

根據《鏡週刊》報導，魏如萱因疑似介入Ian、若盈間的戀情，形象受到重創，明年小巨蛋演唱會開賣至今仍剩一大堆座位，據悉，她為了止損，將當初和Ian的定情MV鏡頭拉掉重剪，刪除愛情重疊的證據。此外，在她坦率認愛後，疑似是本人的Threads小帳也被挖出。

報導指出，該小帳親自回應網友貼文，指出Ian和若盈的感情本來就有問題，魏如萱「不過是接住了一顆早該掉下來的球。」對於網友的批評更是砲火猛烈反擊，「抱歉，我四十幾歲，腦袋清楚、身體健康、愛得起也放得下。倒是你一把年紀還在網路上酸言酸語…」，且該帳號僅回應魏如萱相關貼文。

對此，魏如萱經紀公司「好多音樂」發布2點聲明，針對〈劣根〉MV重新剪輯一事，「兩人在拍攝前並不認識，該MV已於今年九月在各大KTV正式上架播映，並未如報導所稱還在進行刪減、修改或重新剪輯之情事而未公開，相關說法與事實不符。」

至於疑似魏如萱Threads小帳被挖出一事，好多音樂則鄭重澄清，「該帳號絕非藝人魏如萱本人所屬，相關揣測與指控皆屬不實。」並強調，「本公司對於未經查證之報導內容，已對藝人及團隊造成困擾，深表遺憾，亦懇請各界停止散播不實訊息，以免造成進一步誤解。」

好多音樂完整聲明

針對《鏡週刊》近日關於本公司旗下藝人魏如萱之相關報導，內容多有不實，本公司特此聲明澄清如下：

一、報導中所提及之〈劣根〉MV，兩人在拍攝前並不認識，該MV已於今年九月在各大KTV正式上架播映，並未如報導所稱還在進行刪減、修改或重新剪輯之情事而未公開，相關說法與事實不符。

二、關於報導指稱藝人擁有並經營「小帳」一事，本公司在此鄭重澄清，該帳號絕非藝人魏如萱本人所屬，相關揣測與指控皆屬不實。

本公司對於未經查證之報導內容，已對藝人及團隊造成困擾，深表遺憾，亦懇請各界停止散播不實訊息，以免造成進一步誤解。

特此聲明。

好多音樂



