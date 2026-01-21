魏如萱熱戀小21歲男友！突宣布「雙喜臨門」攻蛋嘉賓曝光

魏如萱將於下月唱進台北小巨蛋。（圖／好多音樂提供）





金曲歌后魏如萱將於2月7日、8日一連兩天在台北小巨蛋舉行《怪奇的珍珠》巡迴演唱會台北旗艦版，昨（21日）雙喜臨門，新歌〈普通的日子〉盛大上線，更鄭重官宣兩場演唱會嘉賓，魏如萱形容新歌〈普通的日子〉的編曲其實像是情緒的重量，一層一層疊加，卻始終被壓著，沒有真正爆發，正好對應歌詞裡那種連自己都不太確定、也說不出口的日常感受。

魏如萱受監製瞿友寧導演的邀請，為沈可尚導演入圍「金馬62」七大獎的首部劇情長片《深度安靜》創作及演唱宣傳曲〈普通的日子〉，她回想創作過程時表示，電影裡大量日常場景與細節讓她印象深刻，沒有激烈衝突，卻處處都是情緒的重量。「尤其是那些明明彼此相愛，卻同時壓抑、卻又無法解決的時刻，讓我很有共鳴。那種無奈不是大聲的，而是慢慢堆積的。」她也因此寫下那句反覆出現的歌詞：「普通的日子要怎麼普通的過。」對她而言，那不是答案，而是一個誠實的提問。

魏如萱宣布台北小巨蛋2日嘉賓陣容。（圖／好多音樂提供）

對魏如萱而言，幸福本身也像是一種極度安靜的狀態，安靜到你甚至不太敢確認那是不是幸福。「兩個人牽著手，或就算沒有牽著，你還是會把那個重要的人放在心上。場景是日常，狀態是如常，但那種能不能自在地在對方面前保持安靜，其實很深刻。」她也笑說，也許能誠實承認「我不知道」，本身就是一種很靠近幸福的樣子。

而隨著新歌推出，魏如萱的另一個重要里程碑也同步倒數。〈怪奇的珍珠〉巡迴演唱會台北旗艦場，將於 2026年2月7日、2月8日重返台北小巨蛋雙日開唱。經紀公司也正式公布嘉賓名單，2月7日邀請自然捲奇哥、2月8日則迎來竇靖童，魏如萱與奇哥的緣分源自於去年的簡單生活節當時兩人時隔8年再度合體，被樂迷封為「世紀同框」，演出片段在網路上不斷被轉發、敲碗聲浪持續延燒。魏如萱團隊決定將這段合作「直接升級」搬進小巨蛋舞台，延續歌迷的期待。

至於2月8日的嘉賓竇靖童，則是魏如萱多年來私下十分要好的朋友，其實在〈怪奇的珍珠〉巡演初期籌備，甚至還沒開始前魏如萱就在餐敘中當面提出嘉賓邀請，竇靖童也完全沒有猶豫就直接答應空下檔期專程飛來台北，合作了多首單曲這次終於要一起站上小巨蛋舞台演唱，對魏如萱而言格外有意義。



